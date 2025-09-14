전통과 현대의 울림⋯관현악단 정기연주회 ‘아르누보Ⅲ’ 개최

전북도립국악원 관현악단 오는 18일 제52회 정기연주회 ‘아르누보Ⅲ’ 개최

교향시 ‘심청’ 등 전통과 현대, 동서양 아우를 다채로운 프로그램 선봬

전북특별자치도립국악원 관현악단 제52회 정기연주회 ‘아르누보Ⅲ’ 홍보물/사진=전북특별자치도립국악원

가을밤, 전통과 현대가 만나는 무대가 전주에서 펼쳐진다.

전북특별자치도립국악원 관현악단이 오는 18일 오후 7시 30분 한국소리문화의전당 모악당에서 제52회 정기연주회 ‘아르누보Ⅲ’를 무대에 올린다.

한국소리문화의전당과 공동 기획으로 마련된 이번 연주회는 국악원 관현악단의 대표 브랜드 공연으로 자리 잡은 아르누보 시리즈의 세 번째 무대다. 2022년부터 시작된 이 프로젝트는 판소리 서사를 토대로 새로운 창작곡을 선보이며 전통과 현대, 동서양의 음악적 융합을 지향해왔다.

이번 무대는 교향시와 협주곡, 대합창이 어우러진 네 작품으로 구성된다. 첫 곡은 작곡가 최지혜의 신작 교향시 ‘심청’이다. 판소리 ‘심청가’를 소재로 심청의 효심과 희생, 환생의 이야기를 여섯 장면으로 풀어냈다. 국악 관현악 기법에 현대적 화성을 결합해 서사적 감동과 극적 긴장감을 동시에 전달한다.

두 번째는 이용탁 예술감독이 직접 작곡한 판소리 협주곡 ‘춘향가 中 님 그리는 대목’으로, 장문희 명창이 협연한다. ‘갈까보다·쑥대머리·내 죄가 무슨 죄인가’ 등 춘향가의 대표 대목을 갈라 형식으로 엮어, 명창의 깊은 소리와 관현악의 조화를 들려준다.

이어지는 무대는 홍정의 작곡의 양금·마두금 협주곡 ‘바람의 노래’다. 몽골 민요 선율을 바탕으로 창작된 곡으로, 초원의 바람과 자유로움을 표현한다. 양금 연주에는 윤은화 세계양금협회 이사가, 마두금은 부레브쿠 뭉크진 몽골 국립문화예술대 교수가 함께해 국경을 넘어선 음악적 교류를 선사한다.

공연의 대미는 서순정 작곡의 칸타타 ‘해원(解寃)’이 장식한다. 전남 진도의 씻김굿을 모티브로 한 대규모 합창 교향곡으로, 소프라노와 판소리, 합창, 무용이 함께한다. 망자의 원을 풀고 천도를 기원하는 다섯 악장으로 구성됐으며, 위로와 치유의 메시지를 전한다. 협연자로는 신은혜 소프라노, 국립창극단 출신 이세헌·한단영, 국악원 무용단, 위너오페라합창단이 출연한다.

이용탁 전북특별자치도립국악원 관현악단 예술감독은 “아르누보 시리즈는 단순한 기획 공연을 넘어 전통 판소리 서사를 현대 교향악으로 확장한 전북 고유의 레퍼토리”라며 “전북이 창작국악의 중심지로 도약하는 동시에, 우리 음악의 정통성과 예술성을 대한민국에 각인시키는 계기가 될 것”이라고 말했다.

관람은 초등학생 이상 가능하며, 전석 1만 원이다. 예매는 NOL티켓과 소리문화의전당 홈페이지에서 할 수 있다. 공연 당일 로비에서는 ‘K-뮤직 공연여권’ 발급과 스탬프 날인 이벤트도 진행된다.

