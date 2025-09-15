공예로 꽃피운 우정…전주시-가나자와시 국제교류전 연다

16일부터 28일까지 전주시-일본 가나자와시 국제교류 일환

'제24회 전통공예품전' 1차 전시, 하얀양옥집·전주공예품전시관서 열려

일본 혼슈 중앙부에 위치한 도시 가나자와는 일본 전체 생산량의 99%를 차지하는 금박공예를 비롯해 지역의 독특한 기모노 염색법인 가가유젠, 칠기, 도자기 등이 고루 발달한 '전통 공예' 도시다.

일상 속 공예문화 생활화를 목표로 전통공예 전승교육·공예인 지원·공예문화 산업화에 앞장서고 있는 전주시는 ‘수공예 중심’ 도시로 성장하고 있다. 수십 년의 세월 동안 전통 공예를 주력으로 계승하여 '공예 도시'로 거듭난 전주시와 일본 가나자와시가 우수 공예품을 전시하는 국제교류전을 연다.

나카지마 멘야. '가가하치만 오키아가리'/사진=한지문화진흥원 제공

(사)한지문화진흥원(이사장 김혜미자·전북무형문화재 제60호 색지장)은 16일부터 28일까지 '제24회 전통공예품전' 1차 전시를 하얀양옥집과 전주공예품전시관에서 개최한다.

송미령, 'Paper Pot Ⅱ'/사진=한지문화진흥원 제공

지난 2002년 자매도시를 맺은 두 도시는 해마다 전통공예 작품 교류전을 추진해왔다. 올해는 전주에서 교류전을 열고 일본 작가 아키토모 미호, 마에다 마치코 등의 금속 및 상감 공예품을 선보인다. 특히 가나자와의 전통 공예품인 가가상감과 금박공예 등 장인의 손길을 엿볼 수 있는 작품 100여 점을 만나볼 수 있다.

후지무라 다쓰요, '하나바나 문진'/사진=한지문화진흥원 제공

또한 상금향합을 비롯해 브로치, 부케 등 쓰임새와 형태가 다양한 공예품들도 관람할 수 있다. 이번 전시에서는 공예의 현대적 변신도 확인할 수 있다. 한땀 한땀 손끝으로 일궈낸 지승원형합을 포함해 유물함, 받짇고리 등 생활도구도 대거 선보인다.

박민자, '오방색상자'/사진=한지문화진흥원 제공

젊은 공예작가 허석희 색지장 이수자가 재해석한 '책가도'도 눈여겨 볼만하다. 민화 중 하나인 '책가도'는 학문과 미적 감각이 조화를 이루는 우리 고유의 정물화 장르이다. 책과 도자기·문방구 등 여러 기물을 그린 그림을 책거리라고 하고, 책거리 중 서가(책가)로만 구성된 그림이 책가도다. 그간 한국 전통문양을 소재로 한 다채로운 작품을 선보여 온 작가는 전통의 틀 안에서 현대적인 감성을 살려 책가도를 새롭게 풀어냈다.

허석희 '책가도'/사진=한지문화진흥원 제공

김혜미자 한지문화진흥원 이사장은 “전주시와 가나자와시는 여러 면에서 많이 닮아 있다”며 “지난 세월 그래왔듯이 앞으로도 한결 같은 마음으로 교류전을 진행하겠다”고 약속했다. 그러면서 “한결같은 마음으로 지원해주신 전주시와 가나자와시, 공예가 여러분께 깊은 감사의 마음을 전한다”고 덧붙였다.

한지문화진흥원과 가나자와시 국제교류과가 주최하고 전주시와 가나자와시가 후원하는 이번 교류전은 1차 전시를 마무리 한 뒤 9월 29일부터 10월 18일까지 한국전통문화전당 1층 전시실에서 2차 전시를 진행한다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지