익산 구도심에 다시 켜진 소극장 불빛, '솜리소극장' 개관

익산문화도시지원센터, 솜리소극장 개관 기념공연 열고 7년 만에 소극장 전통 복원

익산시 법정 문화도시 5년 사업 성과 등 익산 공연예술 생태계 회복 전환점 될 전망

솜리문화의숲 외관/사진=솜리소극장

익산 구도심에 소극장 공연예술의 불빛이 다시 켜졌다. 2018년 ‘아르케 소극장’이 문을 닫은 뒤, 민간이 운영하는 50여 석 규모의 솜리아트홀이 외롭게 무대를 지켜왔으나, 7년 만에 ‘솜리소극장’이 문을 열며 끊겼던 전통이 되살아난 것이다. 익산문화도시지원센터는 이를 기념해 오는 20일부터 닷새간 개관 공연을 마련, 전국 예술인을 한자리에 모은다.

90석 규모의 작은 극장 개관이 특별한 이유는 솜리소극장이 단순한 공연장이 아니라 소극장 문화의 계보를 잇는 상징적 공간이기 때문이다. 과거 수많은 소극장 무대를 통해 지역 예술인들은 역량을 키우며 전국적인 예술가로 성장해 왔다.

실제로 익산은 1990년대까지만 해도 활발한 연극 운동과 실험적 무대로 전국 연극계에 이름을 알렸다. 그러나 2000년대 들어 운영난과 문화환경 변화 속에 소극장들이 잇따라 사라지면서 공연예술 생태계는 급격히 위축됐다. 이번 개관은 그동안 공백을 메우고 지역 문화 지형에서 소극장이 지닌 의미를 회복하는 시간으로 기록된다.

솜리소극장 내부/사진=솜리소극장

또 솜리소극장은 익산시의 법정 문화도시 사업의 성과이기도 하다. 익산은 2021년 말 문화체육관광부로부터 ‘법정 문화도시’로 지정된 뒤, 2022년부터 5년간 지역 고유의 문화를 지속 가능한 성장 동력으로 발전시키는 사업을 추진해 왔다. 이번 소극장 조성은 그 성과가 가시화된 대표 사례라는 평가다.

익산 솜리소극장 개관기념공연 포스터/사진=솜리소극장

개관 기념 공연은 ‘전통·추억·낭만·풍류·예술’을 주제로 다채롭게 꾸려진다. 첫날인 20일 ‘전통’ 무대는 조통달 명창이 판소리 ‘수궁가’를 들려준다. 21일 ‘추억’ 무대는 나훈아의 대표곡 ‘고향역’을 중심으로 임종수 선생의 제자인 가수 김운이 출연한다. 22일 ‘낭만’ 공연에서는 익산을 대표하는 룩스필하모닉오케스트라가 팬텀싱어 출신 테너 최진호와 함께 가을밤 앙상블 무대를 선사한다. 23일에는 ‘풍류’를 주제로 이리향제줄풍류, 익산목발지게노래, 이리농악이 번갈아 오르며 전통음악의 진수를 전한다. 마지막 날인 24일에는 영화 <나의 위대한 친구 세잔>을 시민과 함께 감상하며 소극장의 새로운 활용 가능성을 모색한다.

앞으로 솜리소극장은 공연에 그치지 않고 MZ세대와 새로운 문화 수요를 겨냥한 다양한 콘텐츠를 선보일 계획이다. 전시, 북카페, 주민 커뮤니티센터 등과 연계해 창작·교류·실험이 가능한 다층적 문화 거점으로 확장하는 것이 목표다.

익산문화도시지원센터 관계자는 “최근 유행하고 있는 야구 관람 문화를 소극장에 접목해 중계·응원 프로그램으로 선보이는 방안도 검토 중”이라며 “MZ세대 취향과 생활 문화적 요구를 반영해 재미있는 공간으로 발전시키겠다”고 말했다.

원도연 익산문화도시지원센터장은 “솜리소극장은 시민들의 공간이자 예술가들의 무대”라며 “과거의 열정이 되살아나 지역문화가 한 단계 더 성장하는 토대가 되길 바란다”고 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지