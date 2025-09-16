李대통령 "균형발전은 선택아닌 운명, 5극3특·세종집무실 속도 낼 것"

세종서 첫 국무회의 주재…"행정수도 세종 완성이 균형발전 주춧돌

"농촌은 기회의 땅" 햇빛연금 확대 지시…지역이전 기업에 '정책금융 혜택' 검토

이재명 대통령이 16일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 참석자 발언을 듣고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령은 16일 정부 출범 후 처음으로 정부세종청사에서 국무회의를 주재하며 “대한민국의 지속 성장을 위해 균형발전은 더 이상 선택이 아니라 운명”이라면서 "전국이 고르게 발전의 기회를 누려야 한다"며 수도권 집중 완화와 균형발전을 거듭 강조했다.

이 대통령은 이날 "대한민국의 가장 큰 과제는 지속가능한 성장이고, 이를 위한 가장 큰 토대가 균형발전"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 '수도권 1극 체제'가 한계에 봉착했다고 지적했다.

이 대통령은 과거 자원 부족으로 수도권에 집중 투자하는 '불균형 성장' 전략을 취해왔지만, 이제는 이로 인해 수도권은 과밀화되고 지방은 소멸하는 문제가 발생하고 있다고 진단했다.

이 대통령은 "이 때문에 정부는 '5극 3특'이라는 말을 쓰고 있다. 수도권 1극이 아닌 지방을 포함한 5개의 발전 중심부, 아울러 전북·강원·제주 등 3개의 특별자치도를 육성하겠다는 것"이라며 "이를 추진하는 일에 속도를 내야 한다"고 밝혔다.

특히 이 대통령은 "'행정수도 세종'의 완성은 균형발전의 주춧돌"이라며 "세종 집무실과 세종의사당 건립을 차질 없이 추진하겠다"고 재차 약속했다.

그러면서 인공지능과 지역별 맞춤전략에 따른 균형성장 거점 구축에도 박차를 가할 것이라고 말했다.

이 대통령은 청년 고용 문제도 별도로 언급했다.

이 대통령은 8월 고용동향을 언급하며 “전체 고용률은 역대 최고치지만, 청년층 취업자는 16개월째 감소하고 있다”며 “정부가 청년의 역량 강화를 다층적으로 지원하고 노동시장 진입 장벽을 낮추겠다”고 약속했다.

또 “청년 고용 확대를 위해 기업들의 동참이 절실하다”며 “팀코리아 정신으로 정부와 기업이 함께 청년 일자리 창출에 나서야 한다”고 당부했다.

아울러 이 대통령은 “정부의 123대 국정과제 관리 계획이 마련됐다”며 “주권자의 뜻이 담긴 과제를 나침반 삼아 국민 삶을 바꾸고 세계를 선도하는 대한민국을 만들겠다”고 강조했다.

이후 2시간 가까이 이어진 토론에서도 이 대통령은 지역 균형발전을 위한 다양한 과제를 꼼꼼히 검토하도록 국무위원들에게 당부했다.

이 대통령은 "농촌은 기회의 땅이라고 생각한다. 그 엄청난 땅이 다 태양광 발전 부지"라며 농촌의 공공시설과 도로 등 유휴 부지를 태양광 에너지 발전원으로 활용하고 주민에게 수익을 지급하는 '햇빛 연금' 정책을 힘있게 추진하도록 지시했다.

이 대통령은 "예산 지원을 하지 않고도 정책 전환만 해서 얼마든 농촌 주민 수익을 올려줄 수 있다"며 한국전력이 손해를 보지 않는 선에서 발전수익 중 주민 몫을 늘려주는 방식을 검토하라고 주문했다.

이 대통령은 이억원 금융위원장에게는 "정책금융 이자를 지방으로 가면 더 저렴하게 해주는 방법은 불가능하냐"며 검토를 지시했고, 이 위원장은 "정책금융기관을 통해 우대 금리를 제공하는 등 지역(발전)을 촉진할 수 있는 장치를 강화하겠다"고 답했다.

이 대통령은 "지방 은행이 사라진 것도 문제"라며 "지방 금융을 지원해 활성화하거나 성장시키는 방법, 지역 기업에 금융상 지원 혜택을 줄 수 있는 안을 만들어보라"고 주문했다.

