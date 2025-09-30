재즈 팬들 설레게 할 무대⋯피아니스트 강재훈, 첫 앨범 들고 전주 찾는다

재즈 피아니스트 강재훈, 첫 리더작 ‘Mean What You Say’ 발매 기념 첫 투어 열고 지역 팬들 찾아

자작곡과 재즈 스탠더드 함께 담아 전통과 현대적 감각 아우를 앨범 통해 새로운 울림 선사

강재훈 트리오_통합 포스터/사진=더 바인홀

국내 재즈계의 젊은 피아니스트 강재훈이 첫 리더작 앨범 ‘Mean What You Say’를 발표하며 전국 투어에 나선다. 데뷔 이후 다양한 무대에서 가능성을 증명해 온 그는 이번 투어를 통해 비로소 자신만의 음악 세계를 집약한 결과물을 선보인다.

전주 공연은 오는 11일 오후 7시 30분 더바인홀에서 열리며, 신예 피아니스트의 섬세하고 단단한 사운드를 가까이서 확인할 수 있는 소중한 자리가 될 전망이다.

강재훈 트리오 정규1집_음반커버/사진=더 바인홀

강재훈 트리오는 이번 무대에서 새 앨범 전곡을 중심으로 담백하면서도 밀도 높은 연주를 펼친다. 공연의 주축이 될 앨범에는 총 10곡이 실려 있으며, ‘It’s De Lovely’, ‘Shadow of Your Smile’ 등 재즈 팬들에게 친숙한 스탠더드 넘버와 함께 강재훈의 자작곡 4곡이 포함됐다. 특히 그의 곡들은 전통 재즈의 뿌리를 충실히 따르면서도 현대적인 감각을 입혀, 스트레이트 어헤드 재즈의 정수를 고스란히 담아냈다. 스윙과 즉흥연주의 매력, 발라드의 서정과 업템포 곡의 에너지까지 아우르는 이번 공연은 재즈의 전통성과 새로움이 공존하는 무대가 될 것으로 기대된다.

강재훈은 줄리아드 음대와 버클리 음대에서 수학하며 이론과 실기를 두루 갖춘 연주자다. 파리 몽트뢰 재즈 피아노 콩쿠르 준결승에 올랐으며, 자라섬국제재즈페스티벌과 서울재즈페스티벌 무대에 서며 국제적 주목을 받아왔다. 또 유상 밴드, 김주환 밴드, 수수칸 콜렉티브 트리오 등 다양한 그룹에서 리더와 세션을 오가며 활동하며 경험을 쌓았다.

이번 전주 무대에는 베이시스트 박진교와 드럼연주자 김성수가 함께한다. 뉴욕대학교 재즈학 석사 출신의 박진교는 안정된 톤과 유연한 연주로 팀의 중심을 잡으며, 김성수는 20대 초반의 패기 있는 드럼연주자로 현 재즈 신에서 가장 빠르게 성장하는 연주자 가운데 한 명으로 꼽힌다. 세 사람은 이미 서울과 해외 공연을 통해 호흡을 맞춘 만큼, 더바인홀 무대에서도 완성도 높은 사운드를 선사할 것으로 기대를 모은다.

강 씨는 “전주는 재즈 팬들의 열정이 특별한 도시라고 들었다”며 “첫 앨범을 관객과 나눌 수 있는 무대를 전주에서 맞게 돼 기대가 크다”고 말했다.

이번 앨범 발매 기념 투어는 △ 10일 용인 카페 마이너스잉 △11일 전주 더바인홀 △12일 서울 재즈인강남 △25일 대구 베리어스 재즈클럽 △26일 서울 CJ아지트 광흥창 등에서 10월 한달간 이어진다.

