[국정감사] 친환경농가 절반 직불금 못 받아

민주당 이원택 의원, 정부 부정수급 단속 결과 부안서 임차농에 벌금 부과

친환경농가 직불금 부정 수령 제도 개선 시급

이원택 국회의원/사진=전북일보DB

국회 농림축산식품해양수산위원회 더불어민주당 이원택 의원( 군산·김제·부안)은 14일 “친환경 인증 농지의 절반 이상이 직불금을 받지 못하고 있는 가운데 정부가 실경작자 보호 없이 부정수급 단속만 강화해 임차농은 행정상 농민으로 인정받지 못하고 단속의 피해자가 되고 있다”고 지적했다.

이 의원이 농림축산식품부로부터 제출받은 자료에 따르면 전북 등 전국에서 친환경 인증 농지의 절반 이상이 직불금을 받지 못하고 있었다.

전체 친환경 인증 면적 중 직불금을 수령한 비율은 2020년 41.4%, 2021년 47.3%, 2022년 47.7%, 2023년 47%, 2024년 46.9%에 불과했다.

이는 실경작자인 임차농이 지주와 계약서 미작성으로 인해 직불금 지급 요건을 충족하지 못하고 있는 구조적 한계 때문으로 분석된다는 것이 이 의원의 설명.

이 의원은 “직불금 미수령 농가 가운데 상당수가 제도 사각지대에 놓인 임차농, 즉 유령농부로 추정된다”며 “이들은 농사를 짓지만 행정상 농민으로 인정받지 못하고 각종 지원에서도 소외되고 있다”고 강조했다.

실제 부안에서는 지주 명의로 직불금이 부정 수령된 후 행정 당국이 벌금을 임차농과 지주에게 공동 부과한 사례가 발생했다고 이 의원은 지적했다.

임차농은 실제 경작자임에도 불구하고 법적 권한이 없어 항변 조차 어려운 상황이다.

이 의원은 “농촌 현장에는 여전히 비공식적으로 단기 임대차 관행이 널리 퍼져 있어 실경작자가 경영체 등록이나 직불금 수령 등 기본적인 권리조차 보장받기 어려운 구조가 지속되고 있다”며 “이 같은 제도적 한계를 방치한 채 단속만 강화하는 것은 정책의 방향이 거꾸로 가는 일”이라고 지적했다.

그러면서 “정부는 관련 문제 해결을 위한 TF를 구성했음에도 불구하고 아직까지 뚜렷한 대책을 내놓지 못하고 있다”며 “직불금 지급체계, 인증자격, 임대차 제도 등 구조적 모순을 바로잡지 않으면 친환경 농업 회복의 타이밍을 놓칠 수 있다”고 강조했다.

