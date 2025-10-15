아이의 인생 물음에 대한 변호사 엄마의 응답⋯김정선, '인생이 궁금한 너에게'

인생이 궁금한 너에게 표지/사진=교보문고

생명과학Ⅰ 수능 강단오름소속, 연세대 논술·예체능계 입시 현장에서 활동해온 김정선 변호사가 청소년과 학부모를 위해 쓴 신간 <인생이 궁금한 너에게>(도서출판 지식과감성)를 펴냈다. 단순한 자기계발서가 아닌, 교육 현장에서 마주한 실제 질문들을 통해 인생의 근본적 의미를 묻는 책이다.

저자는 초·중·고 시절 학생들이 자주 던졌던 “왜 공부해야 하나요?”, “친구는 어떻게 사귀어야 하나요?”, “행복이란 무엇인가요?” 같은 질문에 대해 자신의 사유와 경험을 바탕으로 답한다. 책은 이처럼 ‘질문과 답변’ 형식으로 구성돼, 독자가 스스로 생각하고 성찰하도록 이끈다.

내용은 학문적 담론보다 일상 속 고민에 초점을 맞췄다. ‘공부의 이유’, ‘내면의 힘’, ‘성장과 회복’, ‘타인과의 관계’ 등 학교에서는 배우기 어려운 주제들을 현실적인 시선으로 풀어냈다. 다양한 사례와 저자의 경험담이 어우러져 청소년은 물론 성인 독자에게도 공감과 통찰을 전한다.

김 변호사는 “요즘 아이들은 어른들보다 더 지혜롭고 깊이 있다”며 “단순한 학습서가 아니라 스스로 인생의 의미를 깨닫길 바라는 마음으로 집필했다”고 말했다.

책 속에서는 ‘인연’에 대한 저자의 철학도 엿볼 수 있다. 그는 “사람의 인연에는 산과 같은 인연과 물과 같은 인연이 있다”며 “산 같은 인연은 늘 그 자리에 머물며 버팀목이 되어주는 존재, 물 같은 인연은 흘러가지만 그때마다 꼭 필요한 자리에 나타나는 존재”라고 설명하며, 성장의 길목에서 방황하는 청소년에게는 길잡이로, 삶의 본질을 다시 묻는 성인에게는 따뜻한 위로를 전한다.

