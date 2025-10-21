민주당 전북도당 위원장 선거서 재등장한 지방의원 '줄세우기'

재선 윤준병 국회의원, 전북도의회 브리핑룸서 도당위원장 출마 기자회견

100여명 넘는 지지자, 지방의원들 몰려 도의원∙시군의원 손피켓 들고 지지

윤준병 국회의원(사진 가운데)과 지방의원들이 21일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 도당위원장 출마 기자회견을 갖고 있다. 백세종 기자

이원택 전 위원장의 도지사 선거 출마를 위한 사퇴로 공석이 된 더불어민주당 전북특별자치도당 위원장 선거에서 지방의원들의 '줄서기'가 재등장했다.

윤준병 국회의원(정읍·고창)은 21일 오전 전북자치도의회 브리핑룸에서 민주당 전북도당위원장 출마 기자회견을 가졌다.

윤 의원은 이날 "이재명 국민주권정부의 흔들림 없는 성공이라는 시대적 명령과 2026년 지방선거의 압도적 승리, 특별자치도로서 전북의 대도약이라는 지역의 간절한 염원 등 세 가지 막중한 과제를 성공적으로 이끌어낼 수 있는 적임자, 준비된 도당위원장은 바로 저"라며 출마 선언을 했다.

이날 출마선언 기자회견장 안팎은 100여 명이 넘는 지방의원들과 지지자들이 몰려 북새통을 이뤘다.

정읍과 고창지역 전북도의원들과 시·군의원들은 '믿음의 리더 윤준병 파이팅!!', '뜨겁게 끓이자!, 전북의 미래 윤준병', '전북을 하나로, 윤준병 파이팅!!'이라는 손피켓을 들고 기자회견 내내 윤 의원 주위에 둘러섰다.

기자회견 후 이들은 윤 의원과 함께 도의회 정문 현관 앞에서 사진촬영을 하면서 '파이팅'도 외쳤다.

앞서 지난해 2월 총선을 앞두고 민주당 중앙당은 윤리규범 제8조(공정한 직무수행) 경선중립 의무 준수 근거 조항을 들어 도의원과 시·군의원 등 선출직 공직자의 특정후보 공개지지 금지와 경선 중립의무 지침을 안내한 바 있다.

그러나 이 지침은 도당위원장 경선에 적용되지 않아 이같은 상황이 연출된 것이다.

내년 지방선거에서 지역위원장이나 도당위원장은 공천권을 갖고 있고, 도의원과 시·군의원들은 각종 선거에서 현역 국회의원을 지원하는 일이 되풀이 되고 있다. 도움을 준 뒤 향후 지방선거에서 현역 의원으로부터 공천장을 받는 ‘하향식 정치구조’의 폐해이기도 하다.

22일 오전에도 신영대 국회의원(군산·김제·부안갑)의 도당위원장 출마 기자회견이 예정돼 있는데, 이날과 비슷한 상황이 연출될 전망이다.

민주당 도당 관계자는 "'줄세우기' 금지 등 당규에 정해진 규약은 사실상 공직선거에만 적용되며, 당 내부 경선 등에는 적용되지 않는다"고 말했다.

한편 도당위원장 경선 일정은 이날까지 중앙당 조직강화특별위원회 후보자 접수가 마무리되며, 오는 26일 조강특위에서 면접을 거쳐 최종 후보자들이 결정된다.

도당은 22일부터 선관위를 구성할 예정이며, 오는 31일부터 다음달 1일까지 권리당원 투표가 진행된다. 이후 2일 도당 당원대회에서 당선인이 발표된다.

