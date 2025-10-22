전주시의회 "행안부, 완주·전주 통합 주민투표 권고 미루지 말라"

주민투표 촉구 결의안 채택

전주시의회가 22일 완주·전주 통합 주민투표의 조속한 시행을 촉구하고 나섰다. 사진=전주시의회

전주시의회가 완주·전주 통합 주민투표의 조속한 시행을 촉구하고 나섰다.

전주시의회는 22일 제424회 임시회 1차 본회의에서 남관우 의장이 대표발의한 완주·전주 통합 주민투표 추진 촉구 결의안을 채택했다.

이번 결의안은 지역 내 갈등 봉합을 위한 행정안전부의 완주·전주 통합 주민투표 권고를 촉구하는 내용이다. 또 정부의 갈등 해소를 위한 실질적·구체적 방안 마련, 지방시대위원회와 중앙정부의 적극적인 재정적·제도적 지원 대책 수립 등도 담고 있다.

전주시의회는 결의안을 통해 "완주·전주 통합은 지난해 6월 주민들이 통합 요구서를 제출하면서 네 번째 추진됐다. 이는 지역의 자율적 통합 의지를 보여준 역사적 행위"라며 "주민투표를 통한 명확한 의사 확인이야말로 갈등을 해소하는 민주적 절차"라고 밝혔다.

그러면서 "행안부는 지난달 25일 갈등 해결을 명목으로 6자 회담까지 추진했지만, 일부 반대 여론과 정치적 부담을 이유로 주민투표 권고 결정을 미루고 있다"며 "이러한 태도는 주민의 자율적 의사결정권을 경시하는 행위"라고 비판했다.

이어 전주시의회는 "행안부는 지방자치의 근간인 주민투표를 즉시 권고해야 한다"며 "주민 스스로 지역의 미래를 선택하도록 해, 주민이 주인이 되는 지방자치의 본질을 구현해야 한다"고 강조했다.

한편 전주시의회는 결의안을 대통령실과 국무총리실, 행정안전부 등에 전달할 예정이다.

