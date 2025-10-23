NH농협은행, 전북은행 차기 전북도 금고 신청 마쳐

21일부터 22일까지 금융기관 신청서 접수

도, 31일 심의 열어 1, 2금고 지정할 계획

전북특별자치도 전경/사진=전북일보DB

전북특별자치도는 21일부터 금융기관을 대상으로 도 금고 지정 신청 제안서를 접수 받은 결과 NH농협은행, 전북은행 등 2곳이 신청을 마쳤다고 22일 밝혔다.

이에 따라 전북도자치도는 내년 1월 1일부터 2029년 12월 31일까지 4년 동안 연간 10조원 가량의 기금 및 각종 예산을 관리할 일반회계 등을 맡는 1금고와 각종 기금 등을 도맡는 2금고 등 총 2개 금고에 대한 금융기관 2곳을 지정하게 된다.

최근 사전설명회에 참석하며 도 금고 유치에 관심을 보인 것으로 알려졌던 우리은행 측은 신청 접수를 하지 않은 것으로 확인됐다.

현재 도 1금고는 NH농협은행이 맡고 있으며 2금고는 전북은행이 맡고 있는데 사전설명회에 우리은행이 참여해 차기 도 금고로 지정되는 금융기관이 바뀔지에도 관심이 쏠렸다.

도 금고 지정 신청 자격은 '전북도 금고지정 및 운영에 관한 조례'에 의거, 지역 내 본점이나 지점을 보유한 금융기관이면 지원이 가능하다.

전북도는 오는 31일 도 금고지정심의위원회를 열어 신청을 마친 NH농협은행과 전북은행 등 2곳에 대한 심의를 거쳐 1순위가 1금고, 2순위는 2금고로 지정할 계획이다.

이어 오는 11월 중에는 도가 도 금고를 맡을 최종 2곳의 금융기관들과 금고 약정을 체결할 예정이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지