'하계올림픽 유치 계획 논란' 전북도, 사전타당성 조사 결국 지연

최근 전북 정치권에서부터 '2036년 전주 하계올림픽' 유치 계획 관련 적정성 논란이 불거진 가운데 올림픽 유치를 위한 전북특별자치도가 추진 중인 사전 타당성 조사가 유치 전략 보강 등을 이유로 3개월 가량 지연된다.

전북자치도는 한국스포츠과학원이 용역 수행을 맡고 있는 '전주 하계올림픽·패럴림픽 유치 사전타당성 조사' 용역 기간을 당초 계획인 9월 26일에서 12월 말까지로 연장해 진행할 예정이라고 23일 밝혔다.

이번 타당성 조사는 용역비 1억 1000만원을 투입해 한국스포츠과학원이 용역 수행을 맡아 하계올림픽의 전북 전주 유치를 목표로 유치 여건 분석과 올림픽 계획에 대한 검토, 경제적 타당성 등을 중점적으로 분석해 지난 3월 31일부터 진행됐다.

그러나 올림픽 유치 계획 관련 사업비 등 재정 규모 수립과 비수도권 연대를 내세운 경기장 분산 개최 등을 놓고 조사 내용을 보강하는데 상당한 시일이 요구됨에 따라 타당성 조사 기간이 늘어날 수밖에 없었다는 게 도의 설명이다.

도는 그간 다수의 대규모 스포츠 이벤트 분석과 정책 수립을 주도해 온 한국스포츠과학원에 타당성 조사 용역 수행을 맡기고 전주 올림픽 유치 실현 가능성과 타당성에 대한 정밀하고 신뢰성 높은 결과를 도출하기로 했다.

도는 타당성 조사 기간 연장과 함께 올림픽 유치 계획에 대한 범국민적 공감대 확산과 문화체육관광부 등 관계기관과의 소통도 지속적으로 이어간다는 계획이다.

도 관계자는 "이번 타당성 조사 용역 기간 연장을 통해 전주 올림픽의 경제성 분석 측면과 정책적인 분석 부분에 있어 당위성을 좀 더 보강하도록 할 것"이라며 "저비용 고효율의 전주 올림픽 모델을 구체적으로 제시하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

