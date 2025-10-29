전북 무형유산 제44호 한량무 보유자 김무철 씨 별세

김무철 씨/사진=전북일보DB

전북특별자치도 무형유산 제44호 한량무 보유자 김무철 씨가 지난 28일 별세했다. 향년 55세.

1970년 전주에서 태어난 고인은 전북 춤의 대가 고(故) 금파 김조균 선생의 아들로, 한평생 전라도 무용의 전통을 계승하고 예술적 깊이를 확장하는 데 힘써왔다.

전주 동암고와 우석대학교 무용학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사과정을 마친 그는 이론과 실기를 겸비한 몇 안 되는 춤꾼으로 평가받았다.

고인은 2011년 전북 무형유산 제44호 한량무 보유자로 지정돼 전북예총 전문위원, 전북문화예술단체지원사업 평가위원 등을 역임하며 지역 무용계의 중추적 역할을 맡았다.

또 전북도립국악원 학예연구사, (사)금파춤보존회 금파무용단 예술총감독으로 활동하며 전통춤의 전승과 창조적 계승을 위해 헌신했다.

그의 예술적 뿌리는 아버지 금파 김조균 선생으로부터 이어졌다. 김조균은 권번에서 예기와 한량을 지도한 명무 정자선·정형인 부자에게 사사하며 남무, 삼현승무, 한량무, 호적구음살풀이춤, 전주검무 등을 익혔다. 이를 바탕으로 전북무용협회 회장, 전주시립민속예술단 무용부감, 전북도립국악원 교수 등을 거치며 전북 춤의 토대를 다졌다.

빈소 전북대학교병원 장례식장 2호실에 마련됐다. 발인은 30일 오전 7시 30분.

