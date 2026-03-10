국립해양도시과학관 건립, 예타 대상 사업 선정

총사업비 1354억 원 규모, 김제 심포항 일원 2만 4054㎡(지상 3층) 조성 전시·교육·체험 기능 갖춘 국내 최초 해양도시 특화 과학관 기존 해양문화시설과 차별화… 해양도시·에너지·기후위기 대응 컨셉

국립해양도시과학관 건립 사업 조감도/전북도

새만금 초입에 1300억원대의 국가 과학 박물관 시설이 들어서게 될지 관심이 커지고 있다.

전북특별자치도는 국립해양도시과학관 건립 사업이 기획예산처 재정사업평가위원회 심의를 거쳐 올해 1분기 예비타당성조사(이하 예타) 대상 사업으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

이날 전북자치도에 따르면 국립해양도시과학관은 김제시 심포항 일원 부지 2만 4054㎡에 지상 3층 규모로 조성되며 총사업비는 1354억 원이다.

해양도시와 해양신산업을 주제로 전시·교육·체험 기능을 갖춘 국내 최초의 해양도시 특화 과학관으로 계획됐다.

국립해양도시과학관이 건립되면 해양도시와 미래 해양산업을 국민이 직접 체험하고 이해할 수 있는 국가 해양교육·체험 시설로 활용될 예정이다.

전북도는 RE100 에너지 전환을 비롯해 해양에너지, 스마트 수변도시 등 관련 기술을 체험·교육할 수 있는 공간도 함께 조성돼 해양 분야 인재 양성과 산업 인식 제고에도 기여할 것으로 전망하고 있다.

국립해양도시과학관 건립 예정지인 김제시 심포항 일원 항공 사진. 전북도

국립해양도시과학관은 새만금 산업단지를 포함해 스마트 수변도시, 해양관광 인프라와 연계해 지역 해양교육·관광 거점으로도 활용될 계획이다.

도는 이를 통해 지역경제와 해양산업 생태계에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있다.

이 사업은 과거 예타 대상사업 선정에서 기존 해양문화시설과의 차별성 부족 등을 이유로 한 차례 탈락한 바 있다.

이후 도는 사업 콘셉트를 ‘해양생명 중심 전시시설’에서 ‘해양도시·해양에너지·기후위기 대응 기술을 체험하는 미래형 과학관’으로 재편했다.

이와 함께 전문가 자문과 중앙부처 협의 등을 통해 사업 내용을 보완해 왔다.

도는 이번 사업 선정을 계기로 해양수산부, 김제시 등 관계기관과 협력해 예비타당성조사 대응과 사업 계획을 구체화하는데 나설 계획이다.

김미정 도 새만금해양수산국장은 “국립해양도시과학관은 해양에너지와 기후위기 시대에 대응하는 미래 해양도시 비전을 담은 국가 프로젝트”라며 “예비타당성조사를 차질 없이 준비해 사업이 본격적으로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김영호 기자

