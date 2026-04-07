민주당 전북도지사 경선 D-1…안호영·이원택, 비전·노선 정면 승부

안호영 “김관영 계승·안정 도정”…이원택 “내발적 성장·연금도시”

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선을 하루 앞둔 7일 안호영·이원택 후보가 나란히 기자회견을 열고 도정 비전과 차별화 전략을 제시하며 본격적인 표심 공략에 나섰다.

안호영 의원은 이날 전북도의회 기자회견장에서 “민선 9기 전북도정은 김관영 도지사와 함께 만들어가겠다”며 안정성과 연속성을 앞세웠다. 그는 “김관영 도지사의 성과는 이어가고 부족한 점은 채워 더 크게 도약하는 전북을 만들겠다”고 밝혔다.

안 의원은 “2014년에 시작된 과거의 도정으로 되돌아가는 선택은 안 된다”며 경쟁 후보를 겨냥하는 발언도 내놨다. 이어 “이재명 대통령과 함께 미래로 나아가는 도정이어야 한다”고 강조했다. 또 전북특별자치도와 전주올림픽 구상을 가장 먼저 제안한 점, 3선 국회의원과 당 수석대변인 경력을 거론하며 “전북을 국정과 연결할 수 있는 역량과 중앙 인맥을 갖췄다”고 주장했다. 그는 “선거는 참여 경쟁”이라며 도민과 당원의 적극적인 투표 참여를 호소했다.

이원택 의원도 같은 날 도의회에서 기자회견을 열고 “대한민국에서 가장 일 잘하는 전북을 만들겠다”며 ‘전북 대전환 7대 프로젝트’를 발표했다. 그는 전북이 인구 감소와 지방 소멸 위기에 직면해 있다며 외부 투자 의존형 발전 전략에서 벗어난 ‘내발적 발전 전략’ 전환을 핵심으로 제시했다.

특히 새만금 재생에너지 확대를 통한 ‘햇빛·바람 연금도시’ 구상을 전면에 내세웠다. 30GW 규모 재생에너지 생산 기반을 구축하고, 그 수익을 기금화해 도민에게 연 200만~1000만 원 수준으로 환원하겠다는 계획이다. 이와 함께 전북형 스타기업 100개 육성, 미래성장 펀드 조성, 국제에너지 자유무역도시 구축 등도 약속했다.

두 후보는 모두 경선 투표 참여를 거듭 요청했다. 민주당 전북도지사 경선은 8일부터 10일까지 권리당원 50%, 국민선거인단 50%를 반영해 실시된다. 이번 경선은 양강체제로 지지층이 결집되면서 치열한 접전이 예상된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지