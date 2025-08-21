아시아태권도연맹 본부, 무주 태권도원으로 이전… 세계 태권도 중심지 도약 기대

안호영 의원, 김상진 회장 등과 간담회…국제 접근성 강화 방안도 논의

ATU 본부 이전 내달 단행…아시아 44억 인구 기반 ‘글로벌 태권시티’ 발판 마련

안 의원 “무주, 세계 태권도 수도 도약할 것… 적극 뒷받침하겠다”

20일 안호영 의원이 국회에서 김상진 아시아태권도연맹 회장과 만나 간담회를 갖고 기념사진을 촬영하고 있다./사진=안호영 의원실.

태권도의 성지 무주가 아시아 태권도의 중심지로 도약할 전기를 맞았다. 아시아태권도연맹(ATU)은 경기도 성남에 있던 본부를 전북 무주군 태권도원으로 이전하기로 결정하고, 내달 공식 이전을 앞두고 있다.

안호영 국회의원(전북 완주·진안·무주·장수)은 지난 20일 국회에서 김상진 아시아태권도연맹 회장, 이상기 태권도진흥재단 이사장 등과 간담회를 갖고, 본부 이전의 의의와 향후 협력 방안을 논의했다.

아시아태권도연맹은 세계태권도(WT) 산하 5대 대륙연맹 중 하나로, 아시아 45개국의 태권도 협회를 회원으로 두고 있다. 최근 제10대 회장에 취임한 김상진 회장은 연맹 이사회를 통해 본부 이전을 확정했으며, 이번 결정을 계기로 44억 인구의 아시아 대륙을 기반으로 한 글로벌 태권도 확산에 속도를 내겠다는 방침이다.

특히 전 세계 태권도 수련자 수는 대륙별 인구와 비례하는 경향이 있어, 아시아에 본부를 두는 상징성과 실효성 모두 크다는 평가다.

무주군은 세계태권도선수권대회 등 다수의 국제대회를 성공적으로 개최한 경험을 바탕으로 이번 ATU 본부 이전을 계기로 ‘세계 태권도 수도’로의 도약을 준비한다는 방침이다.

황인홍 무주군수는 “아시아 대륙을 대표하는 스포츠 공공기관인 연맹 본부의 무주 유치를 위해 그동안 전북도와 연맹, 그리고 정치권과 함께 끊임없이 소통하며 총력을 기울인 결실을 거두게 돼 기쁘다”라며 “연맹 이전이 국기원 등 다른 태권도 기관들의 무주 이전을 가속화해 무주가 ‘태권 시티’로 거듭나는 계기도 될 것으로 기대한다”라고 전했다.

안 의원은 “ATU 본부의 무주 이전은 태권도의 상징이자 중심지로서 무주의 위상을 한층 더 높이는 계기가 될 것”이라며 “국제대회 경험이 풍부한 무주가 글로벌 태권도 수도로 도약할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.

김 회장도 “무주 태권도원을 중심으로 체류형 글로벌 태권시티 조성에 박차를 가하겠다”며 “다만 외국 태권도인들이 무주까지 오는 과정에서 교통 불편이 큰 만큼, 이에 대한 보완책 마련을 강구하겠다”고 말했다.

