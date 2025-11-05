[제37회 전북역전마라톤대회] 통산 3번째 종합우승 전주시…“내년도 좋은 성적으로 보답”

이틀간 120Km 6시간 28분 49초로 우승

전북일보가 주최하고 전북자치도육상연맹이 주관한 ‘제37회 전북역전마라톤대회’에서 전주시가 우승을 차지했다.

전주시는 총 연장 12Km구간에서 6시간 28분 49초를 기록했다.

지난 4일과 5일 이틀 동안 열린 대회에서 전주시는 대부분의 선수들이 상위권에 랭크되며 우승을 거머줬다.

지난해 20년 만에 우승한 전주시는 올해 우승으로 2연패와 함께 대회 통산 3번째 종합우승을 기록했다.

대회 1일 차인 지난 4일 6개 소구간 중 김현진(제1소구)과 김재민(제2소구), 최병수(제4소구)가 3개 소구간에서 1위를 기록하며 50.2Km를 2시간 39분 33초로 주파하며 첫날 우승을 차지했다.

2일 차인 5일 9개 소구간 중 최병수(제8소구)와 로버트허드슨(제9소구)이 2개의 소구간에서 1위를 기록하며 69.8Km를 3시간 49분 16초로 2위를 기록했다.

전북개발공사 육상팀 감독이자 전주시팀을 15년째 이끌고 있는 김우진 감독은 “전주시가 지난해 20년 만에 우승한 것도 기뻤는데, 올해까지 우승하며 2연패를 할 수 있었던 것은 선수 육성에 관심과 열정을 쏟아주신 전주시체육회의 아낌없는 지원과 선수들의 열정이 있어서 가능했다”며 “내년 대회에서도 좋은 성적으로 보답하겠다”고 우승 소감을 밝혔다.

오세림 기자

