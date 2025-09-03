이연희 수필가, 제1회 석정수필문학상 수상

'석정수필문학상' 신석정의 문학 정신 기리고자 제정

석정수필문학상 수상자 300만원 상금과 상패 수여

이연희 수필가. 사진=석정수필문학상 운영위원회 제공

한국 수필 문학의 발전과 신석정 시인의 문학 정신을 기리기 위해 제정된 '제1회 석정수필문학상' 수상자로 이연희 수필가가 선정됐다.

석정수필문학상 운영위원회(위원장 백봉기)는 3일 이연희 수필가를 석정수필문학상 수상자로 선정했다고 발표했다.

석정수필문학상은 생전에 100여 편의 산문 작품을 남기고, 유고 수필집으로 <난초잎에 어둠이 내리면> 등을 펴내며 시와 수필 부문에서 두각을 나타낸 신석정 시인의 문학 정신을 기리고자 석정문학회(회장 김영)에서 제정한 상이다. 이를 통해 현대수필 문학의 새로운 가능성을 모색할 것으로 기대된다.

올해 석정수필문학상 심사를 맡은 소재호 심사위원장은 "첫 수상자로 이연희 수필가를 선정하게 되어 매우 기쁘다"라며 "이연희 수필가는 2004년 신석정 시인 작고 30주기 추모문학제를 시발점으로 석정 시인을 더욱 빛내고 알리는 일에 봉사해왔다"며 선정 배경을 설명했다. 그러면서 "신석정 시인의 서예 작품전시회, 문학 특강과 추모문집 발간, 백일장 등 신석정 문학세계 조명 사업에 노력해왔다. 매년 열리는 석정문학제는 물론 신석정기념사업회 전반적인 사업 운영에 기여해 수상자로 선정하게 됐다"고 덧붙였다.

이연희 수필가는 1993년 전주일보 신춘문예 수필부문 가작 당선으로 문단활동을 시작했다. 이후 1995년 수필과비평으로 등단했다.

전북수필과비평작가회의 회장과 전북문인협회 사무국장, 전북예총 사무처장, 무주문인협회 회장 등을 역임했다.

현재 전북문학과 운영위원과 김환태문학과 운영위원, 석정문학회 부회장 등으로 활동하고 있다.

저서로는 수필집 <인도(人道) 가는 길> <스며들다>, 산문집 <풀꽃들과 만나다> <이연희의 무주기행>등이 있다.

이연희 수필가는 "한없이 영광스럽다"며 "신석정이라는 고귀한 이름에 누가 되지 않게 글 쓰는 일에 더 충실한 문학인으로 거듭나겠다"고 수상 소감을 전했다.

제1회 석정수필문학상 시상식은 오는 27일 부안 석정문학관에서 열리는 석정문학제에서 진행될 예정이며 수상자에게는 상금 300만원과 상패가 수여된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지