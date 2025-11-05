‘전주 실외 인라인롤러경기장’ 시설 개선…60억 투입

Trend news
문체부, 생활체육시설 확충 지업사업 선정 지붕 설치·관람석 보수…다목적 공간 활용
전주실외인라인롤러경기장 시설이 전면 개선된다.
전주시는 문화체육관광부가 주관한 ‘생활체육시설 확충 지원사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 18억원을 확보했다고 밝혔다.
이번 공모 선정에 따라 전주시는 오는 2029년까지 국비 18억원, 지방비 42억원 등 총 60억원을 투입해 전주실외인라인롤러경기장 시설을 개선한다. 전북 유일 1종 공인 인라인경기장인 전주실외인라인롤러경기장을 날씨와 관계없이 훈련이 가능한 전천후 시설로 만드는 게 목표다.
이를 위해 전주시는 전주실외인라인롤러경기장에 대한 기초 보강 공사와 지붕 설치, 관람석 보수 등을 추진한다.
전주시 김용운 체육산업과장은 “이번 사업을 통해 엘리트 선수와 생활체육 동호인이 함께 이용할 수 있는 다목적 공간을 조성하겠다"고 말했다.
한편 2003년 건립된 전주실외인라인롤러경기장은 연장 200m, 폭 6m, 관람석 500석 규모다. 2015년 개보수로 1종 공인을 취득했다.
문민주 기자
