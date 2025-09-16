[2025 전주세계소리축제 리뷰] 선명(善鳴)한 소리꾼들의 존재증명

김형근 민속학 학자

당대의 명문장가 한유가 친구 맹교에게 보낸 「송맹동야서(送孟東野序)」에는 음악 또는 소리란 무엇인가 하는 그의 통찰이 드러난다. 그런데 그 통찰이 너무도 그럴듯하다. “음악이란 것은 가슴 속에 답답한 것이 있어서 밖으로 새어 나온 것이니, 그중 소리를 잘 내는 것을 선택하여 이것을 빌려 소리를 내게 하였다.” 하늘은 선명(善鳴), 곧 ‘잘 우는’ 자(것)를 선택하여 울도록 하였다. 한 사람의 소리꾼은 그저 재주가 뛰어난 것이 아니라, 곧 잘 울기에 하늘이 선택하여 울도록 한 것이다. 2025년 전주세계소리축제 ‘성악열전’ 시리즈에 선택된 범패의 동희 스님, 가곡의 조순자, 경기민요의 이춘희, 그리고 순창 금과들소리는 그 표현이 적실한 소리꾼들이다. 특히 세 분의 여성 가창자들은 각 장르에서 최고의 어른이지만, 전성기가 지나고 있기에 예전만큼 짱짱한 소리가 나올까 하는 염려도 있었다. 하지만 당대 최고의 예인들과 한 공간에서 같은 공기를 공유한다는 것만으로도 충분한 값어치가 있는 것 아니겠는가?

범패는 불교의례 음악으로, 고도의 학습이 필요해 이를 전문으로 하는 ‘재승(齋僧)’ 또는 ‘어산(魚山)’ 집단이 존재한다. 전통적으로 이 집단은 남성 중심이었는데, 이곳에서 동희 스님은 최고의 어산, 이른바 ‘어장(魚丈)’에 오른다. 범패의 명인이었던 송암 스님에게 배운 소리를 당대 최고의 경지로 끌어올렸다. 전주세계소리축제에서 그의 무대는 치열한 예매 경쟁 끝에 소수만이 경험할 수 있었으며, 정교하고 엄정한 소리로 종교음악의 극치를 보여주었다.

유네스코 인류무형문화유산이자 창작 성악곡으로도 활용되는 가곡의 최고 명인은 영송헌 조순자이다. 소녀 같은 성품과 목소리를 지닌 그는 80대에도 맑은 소리를 구사하며, ‘풍류방 한바탕’ 무대로 옛 가객들의 소리판을 재현했다. 세세한 뜻을 몰라도 한 음 한 음을 수놓듯 만드는 소리에 관객은 깊이 감동했다.

대중적 성악곡인 경기민요의 대표 명창은 이춘희다. 꽹과리를 치며 부른 ‘회심곡’은 세월이 더해져 더욱 깊은 맛을 냈고, 스승 안비취의 소리를 떠올리게 하였다. 함께 무대에 오른 제자 강효주와 채수현의 소리 또한 경기민요의 전승 가능성을 보여주었다.

앞서 3명의 개인 여성 성악과 대조적으로 순창농요 금과들소리는 집단, 남성의 소리로, 실내가 아닌 마당에서 몸짓과 함께 공연됐다. 농요, 이른바 들소리는 선소리꾼이 메기고 여럿이 받는 방식이다. 하지만 1970년대 이후 기계화와 이농으로 실제 농삿일을 하며 부르는 시대는 지나고 이젠 공연예술화 되었다. 소중한 지역 문화유산으로 그 명맥이 유지되고 있는 순창 금과들소리는 그 가치만큼이나, 젊은 선소리꾼의 옹골차고 정감있는 소리가 매우 탁월하였다.

제법 소리를 하는 사람은 많지만 그것을 극도로 잘하는 이는 손에 꼽힌다. 바로 그 손에 꼽히는 자가 한유가 말한 선명(善鳴), ‘잘 우는 자’일 것이다. 하늘이 내놓은 그들과 함께한 2025 전주세계소리축제의 ‘성악열전’은 그야말로 뜨거운 소리 전시판이어서 내년의 성악열전을 더더욱 기대케 한다.

김형근 학자는 민속학과 무형유산학을 연구하는 학자이다. 무속을 주전공으로 하여 박사학위를 받았으며, 전 국가유산청 무형문화재 전문위원으로 활동하며 전통연희 분야에서 활발한 활동을 하였다. 유네스코 인류무형문화유산 ‘한국의 탈춤’ 등재 신청서를 작성하는 등 국내외 무형유산 전문가로 활동하고 있다. 전북대 무형유산정보연구소를 거쳐 현재는 국립경국대(구 안동대) 문화유산학과(민속학과)에 재직 중이다.

