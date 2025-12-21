‘미래산업 거점 확보’ 익산시, 가상융합산업 지원센터 유치

선제적 대응으로 과기부 공모 선정…익산종합비즈니스센터에 조성 및 운영 전북테크노파크와 협력해 콘텐츠 제작·인력 양성·연구개발·사업화 등 지원

익산종합비즈니스센터에 조성된 전북 가상융합산업 지원센터. /사진 제공-익산시

익산시가 가상융합산업 지원센터를 유치하며 미래 첨단기술 산업을 선도할 기반을 마련했다.

19일 시에 따르면, 시는 과학기술정보통신부 주관 가상융합산업 지원센터 지정 공모사업에 최종 선정됐다.

가상융합산업은 인공지능(AI)과 홀로그램, 메타버스 등 첨단기술이 융합된 차세대 산업으로, 지원센터는 다양한 사업을 통해 지역 기업의 기술 경쟁력 강화와 신산업 창출을 뒷받침한다.

시는 실무 전담팀을 구성하고 전북테크노파크와 함께 공모에 선제적으로 대응해 왔다. 산·학·연·관 연계를 강화하고 정치권과의 유기적인 협력 체계를 구축했으며, 지역 국회의원과 도의원 등은 공모 과정에서 관계 부처와의 소통과 정책 건의에 나서며 사업 선정에 힘을 보탰다.

그 결과 전국 18개 기관과 함께 지원센터 지정 명단에 이름을 올렸다.

전북테크노파크는 익산종합비즈니스센터 4층(401호)에 가상융합산업 지원센터를 조성, 가상융합산업팀을 신설하고 전문 인력을 배치해 내년부터 본격적인 운영에 나설 예정이다.

주요 사업은 가상융합 콘텐츠 제작 인프라 지원, 메타버스 콘텐츠 제작, 전문 인력 양성 및 기업 지원, 가상융합산업 국가 연구개발(R&D) 과제 발굴, 장비 지원, 기술 컨설팅, 실증 및 사업화 연계 등이다.

시는 센터 유치를 통해 미래 산업 기반 강화와 기존 산업과의 융합을 통한 산업 구조 고도화를 기대하고 있다. 아울러 가상융합산업 관련 국가예산 확보와 국가 연구개발(R&D) 유치에도 긍정적으로 작용할 것으로 내다보고 있다.

특히 2019년부터 추진해 온 홀로그램 산업 경험을 바탕으로 정부의 가상융합산업진흥 기본계획에 포함된 3D 디지털 홀로그램 분야와의 연계를 통해 시너지 효과를 창출할 것으로 전망하고 있다.

시 관계자는 “가상융합산업 지원센터 유치는 디지털산업 거점도시 도약을 위한 중요한 기반”이라며 “전북테크노파크와 긴밀한 협력체계를 구축하고, 가상융합 기술을 통해 지역산업 경쟁력을 높이며 기업과 인재가 함께 성장하는 산업 생태계를 만들어 가겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

