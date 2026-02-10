정읍시, 공공실버주택 예비입주자 24세대 모집

“복지와 주거를 한곳에”

정읍 연지동 공공실버 주택 전경. 사진제공=정읍시

정읍시가 저소득 어르신들의 주거비 부담을 덜고 안정적인 노후 생활을 지원하기 위해 ‘연지동 공공실버주택’ 예비입주자를 모집한다.

접수 기간은 오는 12일부터 27일까지다.

연지동 정읍터미널 옆에 위치한 공공실버주택은 지하 1층, 지상 11층 규모의 영구임대주택(전용면적 26㎡)이다.

특히 건물 1층에는 노인복지관이 입주해 있어 입주민들이 주거 공간(2~11층)에서 편안하게 생활하며 다양한 복지 서비스를 원스톱으로 이용할 수 있다는 장점이 있다.

이번 모집은 향후 빈집(공가) 발생 시 순차적으로 입주할 예비 대기자를 선발하는 것으로, 모집 인원은 총 24세대다.

신청 자격은 모집 공고일(2월 9일) 기준 정읍시에 주민등록이 등재된 만 65세 이상 무주택 세대구성원이어야 한다.

입주자 선정은 소득 및 자산 기준에 따라 순위별로 이루어진다.

1순위는 생계·의료급여 수급자 및 국가유공자(보훈보상대상자) 중 소득 인정액이 생계·의료급여 수급자 선정 기준 이하인 자이며, 2순위는 수급권자 또는 차상위계층 3순위는 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 50% 이하이면서 자산 요건을 충족한 자다.

입주를 희망하는 어르신은 오는 27일까지 거주지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

시는 접수된 신청자를 대상으로 무주택 여부와 소득·재산 검증을 거쳐 오는 4월 중 예비입주자를 최종 선정할 계획이다.

정읍=임장훈 기자

