남부권에 쏠리는 AI·반도체 투자…전북, 또 구경꾼에 머무나

정부가 수도권에 집중된 반도체 산업 인프라를 비수도권으로 확산하기 위해 부산·광주·구미를 잇는 ‘남부권 반도체 혁신벨트’ 구축에 본격 착수했다.

대만이 추진 중인 ‘반도체 클러스터의 전국화’ 모델을 국내에서도 구현하겠다는 구상이다. 실행 단계로 접어든 이 전략 구도 속 전북은 뚜렷한 역할을 확보하지 못한 채 주변부에 머물고 있어, 뒤늦기 전에 대응 전략 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

김정관 산업통상자원부 장관은 지난 17일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령 주재로 열린 업무보고에서 메가 권역별 첨단산업 육성 방안으로 ‘남부권 반도체 혁신벨트’와 ‘배터리 삼각벨트’ 구축 계획을 제시했다.

산업통상부가 공개한 ‘AI 시대 K-반도체 비전과 육성전략’에는 광주(첨단 패키징), 부산(전력반도체), 구미(소재·부품)를 축으로 한 남부권 반도체 재편 구상이 구체적으로 담겼다.

각 지역별로 실증 인프라 구축, 전용 연구·개발(R&D), 인력 양성, 세제·입지 지원까지 패키지로 제시되며 이미 실행 단계에 들어갔다는 평가를 받는다.

반면 전북은 이 전략에서 존재감을 드러내지 못하고 있다.

이재명 대통령이 지난 10일 대통령실에서 열린 K-반도체 육성전략 보고회에서 국내 주요 기업 총수들에게 “재생에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈을 돌려 달라”며 균형 성장을 강조했고 이번 업무보고에서 산업통상부 역시 비수도권 반도체 특화단지 확대 방침을 공식화했지만, 전북과 직접 연결되는 실행 사업은 눈에 띄지 않는다는 평이다.

산업통상부가 공개한 K-반도체 육성전략 문서에서도 전북과 관련해 구체적으로 언급된 내용은 ‘피지컬 AI’ 가능성 수준에 그쳤다.

문제는 피지컬 AI 역시 관련 기업과 연구 인프라, 전문 인력이 함께 갖춰져야 실현 가능한 분야라는 점이다.

현재 전북의 산업 여건상 단기간 내 가시적 성과로 이어지기 어렵다는 점에서, 실질적인 전략 카드로 작동하기에는 한계가 있다는 분석이 나온다.

AI·반도체·RE100 등 첨단 산업은 한 번 판이 짜이면 장기간 지역 산업 구조를 좌우하는 만큼, 이번 국면에서 전북이 전략적 위치를 확보하지 못할 경우 구조적 불리함이 고착화될 수 있다는 위기감도 커지고 있다.

다만 산자부는 충청–호남–영남을 잇는 ‘배터리 삼각벨트’ 구축 구상도 함께 제시하며, 내년 하반기 중 배터리 기초원료 생산 전문 특화단지를 신규 지정하겠다고 밝혔다. 유력 후보지로는 새만금이 거론되고 있다.

전북이 그간 역점 추진해 온 배터리 분야에서는 국가 전략 지도에 명확히 포함되고 있다는 점에서, 반도체 전략에서의 공백은 더욱 도드라진다는 분석이 나온다.

전북특별자치도는 남부권 반도체 혁신벨트에 직접 포함되지는 않았지만, 정부 전략과 연계 가능한 분야를 중심으로 대응 방안을 마련하겠다는 입장이다.

도 관계자는 “정부 전략과 연계할 수 있는 분야를 중심으로 경쟁력 있는 사업을 찾고 있다”며 “반도체 생산 중심보다는 연관 산업과 특화 분야를 중심으로 전략을 구체화해 정부에 건의하는 방안을 검토하고 있다”고 말했다.

