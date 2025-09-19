김윤덕 국토부 장관, 전주 택배터미널 점검…“추석 물류·안전 총력”

한진택배 서브터미널 방문, 종사자 안전·추석 특별관리 준비 상황 확인

“과로 방지·휴무 보장 철저히…정부도 안정적 근무환경 지원”

김윤덕 국토교통부 장관과 김관영 전북특별자치도지사가 19일 오전 전주 한진택배 서브터미널에서 추석 특별관리기간 운영 계획을 보고 받고 택배기사들의 애로사항 및 분류작업장과 터미널 현장을 점검하고 있다./사진=전북도.

김윤덕 국토교통부 장관이 19일 오전 전주 한진택배 서브터미널을 방문해 추석 물량 급증에 대비한 현장 점검에 나섰다.

이날 김 장관은 오는 22일부터 10월 17일까지인 택배사의 특별관리기간 운영 계획을 확인하고 분류작업장과 터미널 시설을 살폈다. 이어 택배 기사와 분류작업자, 영업점장 등과 간담회를 열어 애로사항을 청취했다.

이 자리에서 김 장관은 “택배서비스는 국민 생활에 없어서는 안 될 필수 서비스이며 그 바탕에는 현장의 노고가 있다”며 “앞으로 택배 산업은 기업의 성장과 종사자의 안전이 함께 가는 길로 나아가야 한다”고 강조했다.

또 “추석 특별관리기간 동안 물량이 크게 늘어날 것으로 예상된다”며 “종사자들이 과로하지 않도록 인력 보강과 휴무 보장을 철저히 해달라”고 주문했다.

김 장관은 간담회 후 현장 근무자들을 직접 격려하며 “이른 시간부터 국민을 위해 땀 흘려주시는 노고를 잘 알고 있다”며 “정부도 추석 물류 안정과 안전한 근무 환경을 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

