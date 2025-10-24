전북자치도, 여름철 자연재난 인명피해 ‘0명’…4년 연속 무사고 달성

AI 기반 도시침수 대응시스템 도입 재난관리 과학화

민·관·군·경 공조 강화 전국 최고 수준 ‘안전 전북’ 구현

전북특별자치도 전경/사진=전북일보DB

전북특별자치도가 올해 여름철(5월 15일~10월 15일) 자연재난 대책기간 동안 태풍과 집중호우 등 극한기상 속에서도 단 한 명의 인명피해 없이 4년 연속 무사고를 이어갔다.

이번 성과는 정부의 ‘2025년 여름철 자연재난 최우선 목표’인 인명피해 최소화 기조에 맞춰, 도가 재해위험지역에 대한 선제적 관리와 민·관·군의 긴밀한 협력체계를 구축한 결과다.

전북도는 ‘인명피해 없는 재산피해 최소화’를 목표로 사전대비부터 복구까지 모든 단계에서 대응 역량을 집중했다.

도는 사전대비기간(2월 20일~5월 14일) 동안 시·군별 취약지역 현장을 직접 점검하고, 주요 침수위험지 관리방안을 논의하는 간담회를 개최했다.

재해대책기간에는 도·시군·유관기관이 참여하는 24시간 비상근무체계를 가동하며, 5단계 대응체계를 유지해 재난 상황에 즉각적으로 대응했다.

급경사지와 산사태 취약지역 등 인명피해 우려지역을 595곳으로 확대 발굴하고, 하상도로·둔치주차장·하천변 산책로 등 재해위험지역 1618곳을 호우특보 시 선제 통제했다.

또한 D등급 저수지 81곳, 배수펌프장 145곳, 빗물받이 17만 8000곳을 집중 점검해 피해를 사전에 차단했다.

집중호우시에는 침수 및 산사태 위험지역 주민 135세대(255명)를 사전 대피시키고, 대피자에게 재난꾸러미를 지급하는 등 ‘인명 중심 대응’을 실천했다.

특히 지난 6월에는 인공지능(AI) 기반 예측모델을 적용한 ‘디지털 기반 도시침수 대응시스템’ 구축 업무협약을 체결했다.

이 시스템은 강우량, 하천 수위, 지반상태를 실시간 분석·예측해 침수 위험을 조기에 경보할 수 있도록 하는 체계로, 전북의 재난관리가 ‘사후 복구형’에서 ‘사전 예방형’으로 전환되는 중요한 전환점이 됐다.

도는 재난상황판단회의를 12차례 개최하고, 호우특보 발령 시마다 신속히 비상단계를 상향조정 하는 등 재난안전대책본부를 11차례 운영해 유기적이고 즉각적인 대응체계를 유지했다.

또한 상습침수지역과 인명피해 우려지역 등 142곳을 중점관리지구로 지정해 담당자를 사전 배치하고 단계별 대응계획과 주민대피 지원체계를 세밀하게 마련했다.

특히 인명피해 우려지역에서는 ‘찾아가는 주민대피 설명회’를 운영해 대피기준과 장소, 지원사항 등을 직접 안내함으로써 도민의 실제 대응 능력을 한층 높였다.

김관영 지사는 “민·관·군·경의 긴밀한 공조와 도민의 신속한 협조가 인명피해 ‘0명’의 원동력이었다”며 “다가오는 겨울철(11월 15일~내년 3월 15일)에도 민관이 공동으로 선제적 대응을 추진하고 도민의 생명과 재산을 지켜내겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지