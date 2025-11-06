전북기업 일냈다···(주)크로스허브 CES2026 ‘최고혁신상’ 수상

전주 소재 핀테크 기업 ㈜크로스허브, 단기방문 외국인 위한 간편결제 서비스로 수상 영예 CES, 매년 수천개의 기업이 35개 분야 혁신상 출품, 도내 기업중 최고 혁신상은 최초

크로스허브 김재설 대표와 임직원들. 사진=크로스허브 제공

전주에 본사를 둔 ㈜크로스허브(대표 김재설)가 경제 분야 전세계 최고 권위 전시회인 ‘CES 2026’에서 최고혁신상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.

6일 미국소비자기술협회(CTA) 등에 따르면 ㈜크로스허브가 핀테크 부문 CES 최고혁신상을 수상했다. 이번 CES에서 최고혁신상을 받은 국내 기업은 ㈜크로스허브 1개, 삼성전자 3개, LG전자 2개, 삼성SDI 1개, 두산로보틱스 1개, 네이션에이 1개, 스튜디오랩 1개, 엘비에스테크 1개 등으로 알려졌다.

㈜크로스허브는 단기방문 외국인을 위한 블록체인 기반 신원인증 및 간편결제 서비스 ‘Financial Passport by ID Block(아이디 블록) and B·Pay(블록페이)’로 수상의 영예를 안았다. 해당 서비스는 해외 단기방문객이 현지에서 앱서비스나 결제 기능을 이용하기 어려운 문제를 해결하기 위해 개발됐다.

CES는 세계 최대 규모의 소비자 기술 박람회이다. 매년 약 3000~5000개의 글로벌 기업이 35개 분야 혁신상에 출품한다. 출품수수료만 799~999달러의 비용이 발생하는 권위적인 전시회로 알려졌다.

㈜크로스허브는 전주시 만성동에 위치한 전북창조경제혁신센터에 본사를 둔 전북 기업이다. 이번 성과는 회사를 창립한 지 1년 6개월 만에 이뤄졌다. 직원 20명가량이 일하고 있는 ㈜크로스허브는 전북창조경제혁신센터에서 첫 투자를 받아 기업 활동을 이어오고 있다. 도내 기업 중 최고혁신상을 수상한 것은 (주)크로스허브가 최초로 파악됐다.

이번 CES 최고혁신상 수상에는 (재)전북테크노파크(원장 이규택)의 도움도 컸다. (재)전북테크노파크는 전북특별자치도의 지원(전액 도비)을 받아 CES 부스 임차 및 디자인 설치, CES 혁신상 컨설팅 및 신청 비용, 항공·숙박비(일부), 통역, 디렉토리북 제작, 홍보 등을 지원했다.

이규택 원장은 “(주)크로스허브의 CES 최고혁신상 수상은 전북지역 스타트업이 보유한 글로벌 수준의 기술력과 혁신성을 세계무대에서 공식적으로 인정받은 쾌거이다"며 “앞으로도 지역 혁신기업들이 CES와 같은 국제전시회를 통해 기술역량을 강화하고 글로벌 판로를 개척할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

김재설 ㈜크로스허브 대표는 “작은 스타트업으로 시작해 CES 최고 혁신상이라는 세계 무대에 설 수 있었던 것은 팀의 도전정신과 끊임없는 혁신 덕분이다”며 “이번 수상을 통해 크로스허브가 추구해 온 기술력과 글로벌 비전이 인정받은 만큼, 앞으로도 신원인증과 결제의 경계를 허무는 기술을 통해 전 세계 이용자에게 더 나은 디지털 경험을 제공하겠다”고 강조했다.

(주)크로스허브 출품 자료

김경수 기자

