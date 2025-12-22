[속보]군산 공룡•익룡 발자국 화석박물관 건립사업 ‘탄력’

전북특별자치도 공립박물관 설립 타당성 사전평가 통과

군산 산북동 공룡과 익룡 발자국 화석박물관(가칭) 조감도/사진제공=군산시

속보=군산시가 추진 중인 ‘군산 산북동 공룡과 익룡 발자국 화석박물관(가칭) 건립사업’이 전북특별자치도 하반기 공립박물관 설립 타당성 사전평가를 최종 통과함에 따라 탄력을 받을 것으로 기대된다.(12월 3일 보도)

이번 사전평가 통과는 과거 최종 심사에서 탈락한 이후 사업 내용을 보완해 재도전한 끝에 거둔 값진 성과여서 의미를 더하고 있다.

22일 시에 따르면 박물관 건립 총사업비는 390억 원 정도로 예상되며 부지면적 8371.7㎡, 연면적 4530㎡, 지상 3층 규모로 지어질 예정이다.

이 사업은 전북 유일의 화석산지인 ‘산북동 공룡발자국과 익룡발자국 화석산지’와 연계해 고환경·고생물을 전시·교육·체험할 수 있는 자연사 전시관을 건립하기 위해 추진됐다.

특히 기존의 공룡 화석 관련 공립 연구 및 관람시설은 군산을 기점으로 200km 이상 떨어진 고성·남해·해남 등 남부권에 위치, 전북·충청권에서의 접근성이 매우 제한적인 상황이었던 만큼 전시관 필요성이 더욱 요구됐다.

시는 내년 하반기 중기지방재정계획 반영 등 후속 행정 절차를 거쳐 본격적인 사업에 돌입한다는 계획이다. 개관 목표는 오는 2030년이다.

시는 산북동 화석박물관이 완공되면 잠재적 관람수요 충족은 물론 공룡·지질 교육 체험 거점 공간의 역할도 할 것으로 전망하고 있다.

이에 앞선 지난 2020년 7월, 시는 이 사업을 위한 사전타당성 평가를 문체부에 신청했으나 아쉽게도 마지막 관문인 3차에서 탈락한 바 있다.

이후 시는 ‘전시관 건립을 위한 타당성 및 기본계획 수립 용역’을 통해 △전시 콘텐츠 구성 △운영 방향 △박물관 특성화 전략 등 박물관 전문성 부족 내용을 보완했다.

여기에 주변 토지매입 완료 및 화석 산지와 연계한 체험·교육 기능을 강화한 점이 좋은 결과로 이어졌다.

시 관계자는 “사업의 중요한 관문이었던 사전평가를 통과하면서 박물관 건립에 청신호가 켜진 상황"이라며 "관계부처 및 관계기관과의 협력을 강화하고, 국비 지원사업 연계 가능성을 적극 검토해보는 등 재원 확보 및 후속 절차 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 산북동 공룡·익룡 발자국 화석 산지는 2013년 지질조사 과정에서 발견돼 2014년 국가지정자연유산 천연기념물로 지정됐다.

이곳에서는 국내 유일의 다양한 각도에서 파노라마 형태로 공룡 보행렬 발자국과 지질 형태 구조를 관찰할 수 있어 교육·학술·전시 등에 희소가치가 매우 높은 국가 유산으로 평가받고 있다.

현재 산북동 화석 산지는 화석 보존을 위해 보호각을 만들어 운영되고 있다.

군산=이환규 기자

