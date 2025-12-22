이원택 국회의원 “피지컬 AI, 전북 성장의 내발적 엔진으로 삼아야"

“전북 거점별 피지컬 AI 규제 자유특구 지정 추진”

내년 전북특별자치도지사 선거에 출마한 이원택 국회의원은 22일 오전 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 ‘전북의 미래 발전 전략’ 기자회견을 갖고 “피지컬 AI는 로봇과 공장 등 현실 세계를 제어하는 차세대 인공지능 기술이자 전북의 핵심 산업을 근본적으로 혁신할 수 있는 전략 산업"이라며 “피지컬 AI분야에서 전북을 선도적 혁심 거점으로 육성하기 위한 종합계획을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

전북의 피지컬 AI육성의 핵심은 ‘실증-인증-사업화-인재’가 지역에서 선순환하는 내발적 성장구조라고 이 의원은 설명했다.

그러면서 그는 실행 방안으로 △전주에 피지컬 AI 통합 관제센터 구축 △김제와 익산에 스마트 농업·농업 로봇 실증벨트 구축 △한국피지컬AI연구원 전북 설립 △피지컬 AI 교육센터를 통한 교육체계 마련 △기업주도형 캠퍼스△전북형 피지컬 AI 교육수당 지급 등을 설명했다.

이 의원은 “정부는 전북을 중심으로 약 1조 원 규모의 피지컬 AI 실증·연구 사업을 추진하기 위한 국가 전략 사업 추진 기반을 마련했다”라며 “이재명 대통령, 정청래 당대표와의 삼각편대를 통해 전북이 국가 전략의 주변이 아니라 중심에서 미래산업을 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.

이 의원은 “과학기술이 산업이 되고 그 산업이 도민의 일자리와 삶을 풍요롭게 하는 전북의 새로운 시대를 열기 위해 도민과 함께 앞장설 것”이라고 말했다.

