색다른 겨울 낭만 한자리에…고창 웰파크호텔, 크리스마스 특선 ‘스노우버블매직쇼’ 선봬

전북특별자치도 고창의 한적한 시골에 자리한 웰파크호텔이 연말을 맞아 도심 못지않은 크리스마스 문화 무대를 마련하며 주목받고 있다. 웰파크호텔은 오는 24일, ‘크리스마스 특선 뷔페’와 가족 공연 ‘스노우버블매직쇼’를 결합한 연말 특별 이벤트를 열고, 지역 주민과 시니어 세대에게 색다른 연말의 추억을 선사한다.

이번 행사는 단순한 호텔 이벤트를 넘어, 문화 접근성이 상대적으로 낮은 농촌 지역에서 어르신과 가족 모두가 함께 즐길 수 있는 ‘연말의 보상 같은 시간’을 제공한다는 점에서 의미가 크다. 평소 공연장을 찾기 쉽지 않았던 시니어 세대에게는 집 가까운 곳에서 누리는 특별한 문화 향유의 기회이자, 한 해를 성실히 살아온 어르신들에 대한 존중과 감사의 메시지를 담은 자리다.

행사는 오후 5시 30분부터 포토존 운영과 페이스 페인팅으로 시작된다. 이어 오후 6시부터 7시 20분까지는 크리스마스 특별뷔페가 마련된다. 호텔 셰프진이 정성껏 준비한 이번 뷔페는 로스트 요리와 해산물, 제철 식재료를 활용한 따뜻한 메뉴는 물론, 소화와 건강을 고려한 시니어 맞춤 메뉴와 크리스마스 디저트까지 폭넓게 구성됐다. 특히 고창 지역 농·특산물을 적극 활용해 ‘시골 호텔만의 정직한 맛’을 살린 점이 눈길을 끈다.

식사 후에는 이번 행사의 하이라이트인 ‘스노우버블매직쇼’가 펼쳐진다. 눈처럼 흩날리는 비눗방울과 마술, 음악이 어우러진 공연은 아이들에게는 동화 같은 순간을, 어른들에게는 잊고 지냈던 크리스마스의 설렘을 되살려 준다. 관객 참여형으로 구성된 무대는 세대 간의 벽을 허물며 가족 모두가 함께 웃고 즐길 수 있는 시간을 만든다. 공연 이후에는 경품 추첨이 이어져 연말의 행운이 즐거움을 더할 것으로 기대된다.

웰파크호텔 이종균 이사장은 “시골이라는 공간적 한계를 넘어, 어르신과 지역 주민들이 문화적으로 보상받는 연말을 만들고 싶었다”며 “웰파크호텔이 지역 시니어에게는 위로와 즐거움을, 가족에게는 추억을 선물하는 행복의 공간이 되길 바란다”고 밝혔다.

이번 크리스마스 특선 뷔페 & 스노우버블매직쇼는 고창을 비롯한 인근 지역 주민들에게 ‘멀리 가지 않아도 누릴 수 있는 수준 높은 연말 문화’로 자리매김할 것으로 기대된다. 시골 호텔에서 피어난 이 특별한 무대가 지역 연말 문화의 새로운 모델로 확산될지 관심이 모아지고 있다.

