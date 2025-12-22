“송전탑 말고 기업을”…전북 시민사회, 새만금 반도체클러스터 유치 나섰다

내년 1월까지 10만 도민 서명 목표 삼성 유치·SK 데이터센터 재개 촉구

두준태 반도체클러스터 새만금유치추진위원장이 22일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 r기자회견을 갖고 새만금에 반도체클러스터를 유치하기 위한 서명운동 등 범도민 행동에 나섰다고 밝히고 있다. /백세종 기자

전북 지역 시민사회단체들이 새만금 반도체클러스터 유치를 촉구하며 기자회견을 열고 범도민 서명운동에 돌입했다. 이들은 “전북도민은 더 이상 송전탑을 위한 희망고문을 원하지 않는다”며 전력 소비 기업의 지역 이전을 통한 실질적인 균형발전을 요구했다.

이날 전북 지역 7개 시민사회단체로 구성된 ‘반도체클러스터 새만금유치추진위원회’새만금에 반도체클러스터를 유치하기 위한 범도민 행동에 나서기 위해 본격적인 서명운동에 돌입했다고 밝혔다.

사단법인 군산발전포럼 등 전북 시민사회 7개 단체로 구성된 ‘반도체클러스터 새만금유치추진위원회’는 22일 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “새만금에 반도체클러스터를 유치하기 위한 범도민 행동에 나서기 위해 본격적인 서명운동에 돌입했다”고 밝혔다.

추진위에는 군산발전포럼, 새만금환경생존연합, 리더스포럼, 탄소중립전북행동, 탄소중립수소경제운동본부, RE100전북기업협의회, 한국공인중개사협회 전북특별자치도회가 참여했다.

추진위원장은 두준태 군산발전포럼 대표가 맡았으며, 상임대표에는 채정룡 리더스포럼 대표(전 군산대 총장)가 선임됐다.

추진위는 “향후 전북권 시민사회단체의 참여를 확대해 범도민 조직으로 키워나갈 방침”이라고 밝혔다.

이날 기자회견에서 두준태 추진위원장은 수도권 반도체 산업 확장에 따른 송전탑 건설 문제를 지적하며 “모든 피해를 지방이 떠안는 에너지 식민지 정책은 중단돼야 한다”고 주장했다.

최근 용인 반도체 산단 송전탑 건설을 둘러싸고 전국적인 반대 움직임이 확산되는 가운데, 해법은 송전망 확대가 아닌 전력이 있는 지역으로의 기업 이전이란 것이다.

추진위는 “새만금이 재생에너지 기반을 갖춘 만큼, 새 정부의 핵심 정책인 ‘에너지 지산지소’ 실현의 최적지”라고 강조했다.

수도권 공장 신·증설 대신 새만금에 반도체클러스터를 조성해 지역 균형발전과 에너지 전환을 동시에 달성해야 한다는 주장이다.

추진위는 “대통령 타운홀미팅이 예정된 내년 1월까지 10만 도민 서명을 목표로 서명운동을 진행해 도민의 뜻을 대통령과 관계 기업에 전달할 계획이다”고 밝혔다.

또한 지역 정치인과 유명 인사가 참여하는 서명 릴레이를 이어가며 범도민 참여 운동으로 확산시킨다는 방침이다.

채정룡 상임대표는 “새만금에 반도체 기업이 유치될 때까지 도민 행동을 멈추지 않겠다”고 말했다.

