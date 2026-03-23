봄의 시작을 국악으로…정읍시립국악단 ‘흥으로 새봄 연다’

3월 상설공연 25일 연지아트홀 개최

‘흥으로 여는 새봄’ 포스터/사진=정읍시립국악단

정읍의 봄밤을 국악의 흥으로 물들일 무대가 마련된다.

정읍시립국악단은 3월 상설공연 ‘흥으로 여는 새봄’을 오는 25일 오후 7시 연지아트홀에서 선보인다.

이번 공연은 전 출연진이 함께하는 길놀이로 문을 열며, 무용부의 ‘검무’, 창극부와 연주부가 함께하는 ‘비나리·액맥이’ 등 다채로운 전통 레퍼토리가 이어진다. 특히 국가무형유산 춘향가 보유자인 신영희 명창이 특별출연해 ‘만정제 춘향가’ 중 ‘사랑가’를 들려줄 예정이어서 기대를 모은다.

이어 채향순류 장고춤과 남도민요 ‘삼삼진날’, 실내악 연주곡 ‘아리랑 랩소디’ 등 전통과 현대를 아우르는 무대가 펼쳐지며, 공연의 마지막은 전 단원이 함께하는 ‘진정한 봄’으로 마무리된다.

조용수 정읍시립국악단장 “새봄의 시작을 시민들과 함께 나누고자 흥과 멋을 살린 공연을 준비했다”고 밝혔다. 한편 국악단은 다음 달 29일 같은 장소에서 문화산책 ‘소리의 정원’ 공연도 이어갈 예정이다.

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