"마음 울리는 아름다운 하모니"…카르포스오케스트라, 창단 10주년 기념 음악회

지난 10년 간 카르포스 오케스트라에 몸담았던 65명의 학생 무대에 올라

레미제라블, 캐사운드오브뮤직, 오페라의 유령 등 익숙한 영화 음악 선봬

카르포스오케스트라 ‘창단 10주년 기념 음악회’ 포스터./사진=카르포스오케스트라 제공

카르포스오케스트라가 오는 18일 오후 6시 한국소리문화의전당 연지홀에서 ‘창단 10주년 기념 음악회’를 개최한다. 전석 초대.

이날 음악회는 ‘10년 동안 함께한 동료에게 전하는 선물’을 주제로 지난 2013년 창단해 활동을 지속해 온 지난 10년의 발자취를 돌아보기 위해 마련됐다.

이두리 카르포스 오케스트라 대표는 “이번 공연은 그동안 함께 했던 분들과 선물 같은 연주회를 만들고자 하는 마음으로 기획했다”며 “이날 무대에 오를 단원 중에는 많은 망설임 끝에 오랜만에 악기를 잡는 졸업생들을 비롯해 각자의 자리에서 활동하다 모인 선후배 연주자들이 한자리에 모여 함께 연주하는 형태로 진행돼 더욱 가슴이 벅차오른다”고 말했다.

카르포스오케스트라 연주사진./사진=카르포스오케스트라 제공

실제 이번 공연에는 지난 10년 동안 카르포스 오케스트라에 몸담았던 65명의 학생이 무대에 올라 70여 분 동안 하모니를 이룬다.

이날 연주될 곡으로는 ‘Butterfly’, ‘A Town with an Ocean View’, ‘Drink Up Me Hearties’ 등 레미제라블, 시네마천국, 영화 국가대표, 애니메이션 마녀 배달부 키키, 캐리비안의 해적, 사운드오브뮤직, 오페라의 유령 등 대중에게 익숙한 영화음악으로 꾸려졌다.

이 대표는 “이번 공연이 나이도 다르고, 생각도 다른 어린 단원들에게 음악을 더 좋아하게 되고 한 걸음 더 성장할 수 있는 기회의 장이 되길 바란다”며 “10년 동안 오케스트라가 활발히 활동할 수 있게 도움을 주신 성준홍 지휘자님 등을 비롯한 여러 관계자분께 감사의 인사를 전하고 싶다”고 밝혔다.

8세 이상 관람가인 이번 공연은 카르포스오케스트라가 주최·주관하며 새라새필하모닉오케스트라가 후원한다.

한편 카르포스 오케스트라는 지난 2013년 창단한 이후 전북에 거주하고 있는 30명의 초·중·고등학생 단원으로 이뤄져 있다.

