좋은교육시민연대-다성중공업, ‘찾아가는 작은음악회’ 성료

지난 11일 좋은교육시민연대와 ㈜다성중공업이 공동 주관한 ‘찾아가는 작은음악회’에서 관계자들이 기념사진을 찍고있다./사진=좋은교육시민연대

좋은교육시민연대(대표 유성동)와 ㈜다성중공업(대표 한주형)이 공동 주관한 ‘찾아가는 작은음악회’가 지난 11일 서신지역아동센터(센터장 송연진)에서 열렸다.

지역 아동들에게 다양한 문화예술 체험 기회를 제공하기 위해 마련된 이번 공연에는 테너 윤영완, 바리톤 이대한, 소프라노 박민주, 클라리넷 연주자 서명희가 무대에 올랐다. 성악가들은 ‘투우사의 노래’, ‘I Could Have Danced All Night’ 등을 들려주었고, 클라리넷으로는 ‘You Raise Me Up’, ‘혼자 걷지 않을 거예요’ 등이 연주돼 호응을 얻었다.

한주형 대표는 “아이들이 이번 음악회를 통해 풍부한 감성과 공감 능력을 키우길 바란다”며 문화예술 경험의 중요성을 강조했다. 유성동 대표는 “지역의 사랑을 받아온 기업이 지역 아이들을 위해 나눔을 실천하는 것은 큰 의미가 있다”고 말했다.

한편 두길용 까리오치킨꽈배기 대표는 이날 공연에 참석한 지역아동센터 어린이들에게 간식을 후원했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지