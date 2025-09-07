묵향의 축제…제15회 세계서예전북비엔날레 행사 준비 '착착'

9월 26일부터 10월 26일까지 한국소리문화의전당 등에서 열려

천인천경전, K-SEOYE ART전 등 서예의 다양성 보여줄 전시회 등 행사 다채

포스터/사진=세계서예전북비엔날레 제공

제15회 세계서예전북비엔날레가 오는 9월 26일부터 10월 26일까지 한 달간의 여정으로 열린다.

이번 행사에서 볼만한 전시는 1000여명의 종교인의 세계 경전 필사전, 그리고 미래 K-서예를 이끌 청년 작가들의 실험적 작품 등을 손꼽을 수 있다. 이 중 ‘서예로 만나는 경전(千人千經)’은 1000명(불교 515명, 기독교 256명, 천주교 70명, 원불교 31명, 천도교 28명, 기타100명)의 세계 종교인이 참여한다.

천인천경 작품사진. 세계서예전북비엔날레 제공

각기 다른 뿌리를 지녔지만 붓끝에서 하나의 큰 울림으로 재탄생하며, 인류의 정신적 유산을 서예라는 공통 언어로 엮어낸 전시이다.

올해 ‘신진작가 전시 지원 공모 사업’을 통해 선발된 서예가 4명이 선보이는 K-SEOYE ART전도 주목할만하다. 각자의 개성이 돋보이는 다양한 작품들을 통해 서예가 더 이상 과거의 유산에 머무르지 않고, 오늘날의 예술 언어로 끊임없이 진화하고 있음을 보여줄 예정이다.

임지선 작가 작품/사진=세계서예전북비엔날레 제공

지난 1일 개막한 ‘청년 시대소리-정음(正音)’ 는 오늘을 살아가는 청년작가들의 사회적·예술적 고민을 한글서예와 회화, 미디어아트로 풀어낸 전시로 K-SEOYE ART전과 함께 맥락을 같이 했다는 점이 독특하다. 부대행사로 7일 전주현대미술관에서 첫 번째 토크콘서트도 열렸다. 이날 ‘청년 시대소리-정음(正音)’ 출품작가인 임지선 서예가의 공연과 윤성민 회화작가의 강연이 펼쳐졌다.

임지선 작가는 무대 위에서 직접 붓을 들고 국악 선율에 맞춰 서예 퍼포먼스를 보여줬다. 현장에서는 힘찬 붓질과 섬세한 춤사위가 교차하며 장르의 경계를 넘나드는 신선한 울림을 전달에 관객들에게 큰 호응을 얻었다.

'불안에 옮기는 기대'를 주제로 강연을 펼친 윤성민 작가는 서예와 회화의 접목 과정에서 드러나는 표현의 확장성, 장르 간 결합의 장점과 한계를 솔직하게 풀어냈다. 회화 작가로서 서예에 대한 솔직한 생각을 전달하며 현시대 예술 속에서 서예의 역할에 대해 함께 논의하는 시간을 가졌다.

송하진 조직위원장은 “세계서예전북비엔날레는 종교인이 함께하는 세계 경전 필사 전시와 청년세대의 시대 소리를 담은 장르 융복합 전시, 창작 지원 전시 등 다양한 프로그램을 통해 참여적 열린 서예문화를 실현하고 있다”며 "앞으로도 한국 서예가 전통의 뿌리를 지키면서도 창의적 실험을 이어가며 세계 예술가들과 교류하는 글로벌 예술축제로 성장할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

세계서예전북비엔날레는 한국소리문화의전당과 예술회관, 도내 시군 주요 전시장 및 문화시설에서 열린다. 부대행사와 프로그램 일정, 전시 안내는 공식 홈페이지를 통해 확인하면 된다.

