추석 앞둔 전북 지역 체불임금 438억...노동자 4000여명 피해

도내 1448개 사업장서 노동자 4064명이 총 438억 원 임금 못 받아

노동권익센터 "추석 앞두고 체불 임금 해결 위한 비상사태 돌입해야"

추석을 앞두고 전북 지역에서 4000여 명의 노동자들이 임금 체불에 시달리고 있는 것으로 파악됐다.

지난 30일 전북특별자치도 노동권익센터가 전북지역 고용노동부 3개 지청에서 제출받은 자료에 따르면 전북 1448개 사업장에서 438억 9200만 원의 임금이 체불되고 있는 것으로 드러났다. 임금을 제대로 받지 못한 노동자는 4064 명에 달했다.

도내 지자체 중 완주군에서 발생한 체불 임금이 198억 원으로 가장 많았는데, 노동권익센터는 이를 알트론 사태로 인한 체불 임금이 해결되지 않았기 때문이라고 설명했다.

다음으로는 전주시가 63억 2800만 원, 군산시가 65억 6000만 원, 익산시에서 46억 900만 원의 체불 임금이 발생해 그 뒤를 이었다.

가장 체불 임금이 많은 업종은 274억 2000만 원의 체불 임금이 발생한 제조업이었고, 다음으로는 71억 6400만 원의 건설업이었다.

이에 대해 노동권익센터는 불법적 하도급의 근원을 차단하지 않으면 만성적 임금 체불을 근절 할 수 없다고 지적했다.

또한 노동권익센터는 체불 임금 해결을 위한 비상사태에 돌입하고 긴급 생계비를 지원해야 한다고 강조했다.

노동권익센터 관계자는 “고용노동부와 전북특별자치도는 체불 임금 해결을 위한 비상사태에 돌입해야 한다”며 “고용노동부 3개 지청은 체불임금 해결에 모든 권한과 역량을 발휘해야 하며, 전북도는 체불임금으로 고통받는 노동자들이 조금이나마 따뜻한 한가위를 맞이할 수 있도록 긴급 생계비를 지급하라”고 요구했다.

이와 관련해 고용노동부 관계자는 "임금 체불 예방을 위해 최근 각 지자체에 임금체불 신고 관련 내용을 안내했고, 시민들 대상으로도 임금 체불 예방 및 구제 절차 캠페인을 실시했다"며 "또한 임금체불 현장 점검도 진행하고 있으며, 고액과 상습 체불 사업장에 대해서는 지청장이 직접 방문해 지도 중"이라고 말했다.

