정읍서 ‘정읍사 달빛盃 청소년e스포츠대회’ 열려

정읍사 달빛 콘텐츠 진흥회 주최 주관…우승 HYT안녕하세요구르트 팀 상금 300만원 수상

‘정읍사 달빛盃 청소년e스포츠대회’ 결승전이 정읍연지아트홀 오프라인 무대에서 진행됐다. 사진=임장훈 기자

올해 정읍지역에서 발족한 井邑詞 달빛 콘텐츠 진흥회(이사장 이정규 · 회장 유진섭)가 주최·주관한 ‘2025 井邑詞 달빛盃 청소년 e 스포츠 대회’가 지난 19일 성료됐다.

이번 대회에는 전국 94개팀(1개팀 5명), 중·고교생 470명이 출전하여 지난13일 온라인 예전전, 본선전, 4강전에 이어 19일 정읍 연지아트홀에 마련된 오프라인 무대에서 대망의 결승전이 펼쳐졌다.

SGA e스포츠가 총괄 운영한 ‘井邑詞 달빛盃 청소년 e스포츠 대회’는 라이엇 게임즈의 5대5 대전형 캐릭터 기반 전술 슈팅 게임 ‘발로란트‘(valorant)로 전국단위 토너먼트 경기가 진행됐다.

‘발로란트’는 고유한 스킬을 지닌 요원이 등장하는 5대5 전술 슈팅 게임으로, 정밀한 사격과 전략 스킬을 사용해 2개팀이 13라운드 동안 공격과 방어를 번갈아 진행한다.

경기 결과 △1위(상금 300만원) ‘HYT 안녕하세요구르트’ 팀(인천, 경기도 여주, 서울, 전남 광양 등 5명) △2위(상금 200만원) ‘FCN -후라이드치킨 팀(인천, 원주, 서울, 전북 전주 등 5명) △3위(상금 100만원) DRX Youth팀(서울, 광주, 순천, 원주, 대전 등 5명) △4위(50만원) TGC팀(광주 공업고등학교 재학생 5명)이 차지했다.

대회 경기는 e스포츠게임 플랫폼 ‘게임의민족’에서 시청할 수 있다.

정읍=임장훈 기자

