오세환 고창군의원, ‘대한민국 지방자치평가 의정정책대상’ 최우수상 수상

군민 중심 의정활동·실질적 정책 성과 인정…기초의원 부문 영예

오세환 고창군의원이 ‘2025 대한민국 지방자치평가 의정정책대상’에서 기초의원 부문 최우수상을 수상하고, 김광탁 여의도정책연구원장과 기념 촬영을 하고 있다.

오세환 고창군의원이 여의도정책연구원이 주관한 ‘2025 대한민국 지방자치평가 의정정책대상’에서 기초의원 부문 최우수상을 수상했다. 시상식은 지난 19일 열렸으며, 오 의원은 군민만을 위한 성실한 의정활동과 현장에서 체감되는 정책 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

여의도정책연구원은 이번 평가에서 선거공약 이행률과 본회의 출석률을 비롯해 대표·공동 발의 실적, 5분 자유발언, 구두·서면 질의, 근거 자료 활용도, 질의 이후 개선 여부, 민원 청취 및 주민 활동, 답변의 충실도, 리더십 설문 결과 등을 종합적으로 분석했다.

특히 정치심리 분석을 도입해 의원들의 리더십 유형과 갈등 대응 능력, 협업 성향까지 함께 평가하며 ‘성과와 과정이 동시에 검증된 의원’을 선발했다고 밝혔다.

오 의원은 본회의와 임시회 100% 출석을 바탕으로 군정질문과 5분 자유발언, 정책 제안을 꾸준히 이어오며 지역 현안 해결과 군정 발전에 앞장서 왔다. 군민 중심, 현장 중심의 의정활동을 통해 주민의 목소리를 정책으로 연결해 온 점도 높은 평가를 받았다.

대표적인 성과로는 「고창군 호국보훈수당 지원에 관한 조례 일부개정 조례」 개정을 통해 공상군경 배우자에게도 수당을 지급할 수 있도록 제도를 개선하고, 국가유공자와 유족에 대한 호국보훈수당 현실화를 지속적으로 제기해 2만 원 인상을 이끌어 낸 점이 꼽힌다. 또 「고창군 향교·서원 활성화 지원 조례」를 제정해 전통문화 계승과 지역 관광 활성화, 문화유산 보존과 교육 발전을 위한 법적 기반을 마련했다.

세계유산의 체계적 보전·관리를 위한 전담 조직 신설을 제안한 5분 자유발언을 통해 고창군 조직 개편 과정에서 ‘세계유산과’ 신설이라는 성과도 거뒀다. 농업 분야에서는 쌀값 안정 대책 촉구를 비롯해 「양봉산업 육성 및 지원 조례」, 「고창군 농업 작업 안전재해 예방 및 지원 조례」 제정, 가을 채소 가격 폭락 대책 촉구 등 농가 소득 안정과 농업 경쟁력 강화를 위한 의정활동을 이어왔다. 아울러 ‘기후위기대응 농업정책연구회’를 결성해 대표의원으로 활동하며 지속가능한 농업 정책 마련에도 힘쓰고 있다.

이와 함께 친일청산을 요구하는 5분 발언과 「고창군 일본군 위안부 피해자 기념사업 지원 및 평화의 소녀상 보호·관리 조례」 제정을 통해 역사 인식과 인권 가치 확산에 기여했으며, 성인지 예산과 여성의 경제활동 촉진 조례 제정으로 양성평등 정책에도 앞장섰다. 노을대교 4차선 확장 및 조기 착공 촉구, 외국인 계절근로자 기숙사 전국 1호 개관, 생활 SOC 개선 등 주민 생활과 직결된 현안 해결에도 적극 나서왔다.

오직 직업이 유일한 군의원이라고 생각하며 활동하는오세환 고창군의원은 수상 소감에서 “이번 최우수상은 정책 실적뿐 아니라 주민과의 소통, 의정 과정 전반의 질적 수준을 인정받은 결과”라며 “군민 여러분의 관심과 성원 덕분에 가능했다. 앞으로도 초심을 잃지 않고 선공후사의 자세로 군민 곁에서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

고창=박현표 기자

