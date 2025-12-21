익산 함라산 야생차 군락지 ‘국가 산림문화자산’ 지정

고려시대 사찰 흔적 간직한 국내 유례 드문 역사·문화·생태 복합 유산 국립 치유의 숲, 산림문화체험관 등 연계해 산림문화 거점 육성 방침

익산 함라산 야생차 군락지./사진 제공=익산시

익산 함라산 야생차 군락지가 국가 산림문화자산으로 지정됐다.

이는 익산시가 보유한 산림유산 중 처음으로 국가적 가치를 인정받은 사례로, 지역 생태자원의 새로운 위상을 보여주는 상징적인 성과다.

국가 산림문화자산은 산림청이 생태·경관·역사·정서적 가치가 높은 산림자원을 보호하고 활용하기 위한 제도로, 전문가 자문과 사전 컨설팅, 현장 고증, 타당성 조사 등을 거쳐 엄격한 심사 후 지정된다.

함라산 야생차 군락지(1.16㏊)는 고려시대 사찰 임해사가 있었던 자리로, 당시 스님들이 차를 즐기기 위해 심은 차나무들이 세월이 지나 야생으로 자라나 오늘날까지 군락을 유지하고 있는 국내 유례 드문 유산이다.

이를 체계적으로 발굴·보존해 온 시는 해당 군락지의 가치를 입증하기 위해 수년간 전문가 자문, 산림청 사전 컨설팅, 정밀조사 및 평가를 진행했다.

금강에서 약 1㎞, 서해안에서 20㎞ 떨어진 남서향 계곡에 자리하고 있으며, 겨울철에도 온화한 기후대와 서리 피해가 적은 지형으로 일반적으로 남부 해안지방에서 자생하는 차나무가 북방 한계선 인근에서 건강하게 자생할 수 있는 매우 이례적인 자연환경을 갖추고 있다.

또 단순한 식물 군락지를 넘어 사찰이 소실된 이후에도 살아남아 역사의 숨결을 간직한 살아있는 문화유산이라는 점에서 정서적 가치와 문화적 서사를 함께 지닌 상징적인 공간이다.

이번 국가 지정은 단순히 과거 유산을 보존하는데 그치지 않는다. 시는 함라산 일대를 산림복지·문화·휴양이 어우러진 복합 힐링공간으로 발전시키고 있다.

앞서 한국산림복지진흥원 공모사업에 선정돼 국비 15억 5000만 원을 확보한 시는 치유의 숲이 자리한 함라산에 무장애 나눔길 조성, 지역특화림(8억 원), 도시숲 조성(8억 원) 사업을 연계해 사계절 경관 숲과 명품 숲길을 조성하고 있다.

특히 야생차 군락지와 연계해 조성된 녹차밭 데크길 2단계(0.6㎞)와 2027년까지 추진 예정인 금강 조망 숲길 조성(3단계)사업이 완료되면, 함라산 전체가 유기적으로 연결된 자연 체류형 숲길 인프라로 거듭날 전망이다.

현재 함라산은 국립 치유의 숲, 산림문화체험관, 녹차밭 데크길, 자연휴양림, 유아숲 체험원 등이 조성돼 익산의 대표적인 자연휴양 공간으로 자리매김하고 있다.

시는 이 같은 인프라에 산림치유 프로그램, 숲 해설, 걷기 행사 등 콘텐츠를 연계·확대해 함라산을 시민과 관광객 모두가 찾는 복합형 산림문화 벨트로 발전시켜 나갈 방침이다.

시 관계자는 “이번 국가 산림문화자산 지정은 시가 산림의 역사·생태적 가치를 꾸준히 발굴하고 보존한 노력의 결실”이라며 “함라산 야생차 군락지를 익산을 대표하는 산림문화 명소로 키워나가기 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

