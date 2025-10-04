[내년 지방선거 누가 뛰나-임실] 민주당과 무소속 등 16명 지방선거 도전

민주당 입지자 13명 벌써부터 과열 조짐

(첫 줄) 김병이, 김왕중, 김종민, 김진명 (둘째 줄) 김택성, 박기봉, 성준우, 신대용 (셋째 줄) 신평우, 이성재, 이풍래, 장성원 (넷째 줄) 정인준, 한득수, 한병락, 한완수 (왼쪽부터, 가나다 순)

2026 전국 지방선거에 임실군수 입지자는 현재 16명으로 난립 상태를 보이고 있다.

민주당 출신은 모두 13명으로 알려지고 조국혁신당 1명, 무소속 2명도 군수 출마를 강력히 밝힌 상태다.

역대 임실군수는 민주계 4번, 무소속 4번이 당선될 정도로 팽팽한 상태이며 내년 지방선거에서도 이같은 양상이 점쳐진다.

반면 민주계에서는 선거에 처음 출마한 참신한 인물들도 상당수 있어 경선 과정에 변수가 작용할지는 미지수다.

첫 출전인 김병이 현 임실군체육회장과 김종민 전 임실군 복지환경국장, 김왕중 현 조국혁신당 임실지역위원장이 일찍부터 출마를 선언했다.

또 군수 경선과 출마 경험이 있는 김진명∙김택성 전 도의원에 이어 박기봉 전 남원부시장도 내년 선거를 벼르고 있다.

성준후 현 대통령실 국민통합비서관실 행정관도 가세할 움직임이고 신대용 전 임실군의회의장도 참여를 강력히 밝힌 상태다.

신평우 전 임실부군수와 이성재 전 임실군의회의장에 이어 이풍래 전 상생에너지 대표도 군수 후보 경선에 참여한다.

장성원 현 전주비전대 교수도 출마를 다진 가운데 정인준 전 임실군산림조합장과 한득수 현 임실축협장도 이름을 올렸다.

지난 선거에서 아쉽게 고배를 마신 한병락 현 민주당 전북도당 부위원장과 한완수 전 도의원도 출마를 벼르고 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지