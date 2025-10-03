이전기사
전북일보로고

[내년 지방선거 누가 뛰나-군산] 강임준 3선 도전 가능성⋯후보군 난립
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-10-04 13:48 (Sat)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 군산
보도자료

[내년 지방선거 누가 뛰나-군산] 강임준 3선 도전 가능성⋯후보군 난립

이환규 웹승인 2025-10-03 06:00 수정 2025-10-04 13:41

image
(위) 강임준, 강태창, 김영일, 김재준, 나종대 (중간) 문승우, 문택규, 박정희, 서동석, 이성일 (아래) 이주현, 진희완, 최관규 (왼쪽부터, 가나다 순)

내년 6월 전국동시지방선거 군산시장을 놓고 벌써부터 물밑 경쟁이 전개되는 등 열기가 달아오르고 있다.

이번 선거의 가장 큰 핵심은 강임준 시장의 3선 도전 여부다.

강 시장은 공식적으로 출마 의사를 내비치지 않았지만 지역 정가에선 출마 쪽에 무게를 두고 있는 분위기다.

여기에 전‧현직 도의원 및 시의원 등도 대거 출마를 고려하고 있는 등 현재까지 시장 출마 후보군으로 자천타천 거론되는 인사만 13명에 이를 정도다.

강태창‧문승우‧박정희 전북자치도의회 도의원과 군산시의회 의장을 지낸 김영일 의원‧나종대 군산시의회 의원이 선거에 뛰어들 것으로 전망되고 있다.

여기에 진희완 전 시의회 의장과 이성일 전 도의원도 거론되고 있다.

그동안 시장 선거 때마다 등장했던 서동석 전 전북도당 부위원장과 문택규 전 군산시체육회 상임부회장도 유력한 후보군으로 물망에 오르내리고 있다.

이와 함께 올해 본격적으로 활동하고 있는 최관규 변화와혁신포럼 대표와 김재준 전 대통령비서실 춘추관장도 출마를 준비 중이다.

이런 가운데 이주현 현 조국혁신당 군산지역위원장도 출마 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

상당수는 벌써부터 각종 모임이나 단체‧행사 등을 통해 이름 알리기 및 기반 다지기에 나서고 있는 상황이다.

지역정가에서는 이번 시장 선거가 어느 때보다 과열양상을 보일 것이라고 전망하고 있다.

 

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#지방선거
이환규 tomyd@hanmail.net
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

연관기사

[내년 지방선거 누가 뛰나-진안] 진안군수 출마 예상자 7명 거론 [내년 지방선거 누가 뛰나-고창] 현직 군수 vs 전직 군수, 고창군수 선거 판도 요동 [내년 지방선거 누가 뛰나-순창] 최영일 군수의 재선 도전 확실, 농협 손해보험 임종철 전 부사장과 오은미 현 도의원 출마 [내년 지방선거 누가 뛰나-부안] 권익현 vs 도전자…‘안정’이냐 ‘변화’냐 민심 갈림길 [내년 지방선거 누가 뛰나-임실] 민주당과 무소속 등 16명 지방선거 도전 [내년 지방선거 누가 뛰나-완주] 유희태 현 군수 등 6∼7명 거론 [내년 지방선거 누가 뛰나-장수] 민주당·무소속·조국혁신당 본선 3자 대결 가시화 [내년 지방선거 누가 뛰나-임실] 민주당과 무소속 등 16명 지방선거 도전 [추석특집] 전북도지사 선거, 김관영·안호영 재대결에 이원택·정헌율 가세 [내년 지방선거 누가 뛰나-김제] 현 시장∙도의원…민주당 공천경쟁 '귀추' [내년 지방선거 누가 뛰나-익산] 무주공산 쟁탈전 ‘불꽃경쟁’ 예고 [내년 지방선거 누가 뛰나-정읍] 정읍시장 선거 입지자 9명 달해 [내년 지방선거 누가 뛰나-남원] 전·현직 시장, 전 국회의원 등 출마 채비 [내년 지방선거 누가 뛰나-전주] 우범기 현 시장 등 5명 거론 [내년 지방선거 누가 뛰나-무주] 현직 군수·도의원 2파전 전망

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr