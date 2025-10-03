[내년 지방선거 누가 뛰나-군산] 강임준 3선 도전 가능성⋯후보군 난립

(위) 강임준, 강태창, 김영일, 김재준, 나종대 (중간) 문승우, 문택규, 박정희, 서동석, 이성일 (아래) 이주현, 진희완, 최관규 (왼쪽부터, 가나다 순)

내년 6월 전국동시지방선거 군산시장을 놓고 벌써부터 물밑 경쟁이 전개되는 등 열기가 달아오르고 있다.

이번 선거의 가장 큰 핵심은 강임준 시장의 3선 도전 여부다.

강 시장은 공식적으로 출마 의사를 내비치지 않았지만 지역 정가에선 출마 쪽에 무게를 두고 있는 분위기다.

여기에 전‧현직 도의원 및 시의원 등도 대거 출마를 고려하고 있는 등 현재까지 시장 출마 후보군으로 자천타천 거론되는 인사만 13명에 이를 정도다.

강태창‧문승우‧박정희 전북자치도의회 도의원과 군산시의회 의장을 지낸 김영일 의원‧나종대 군산시의회 의원이 선거에 뛰어들 것으로 전망되고 있다.

여기에 진희완 전 시의회 의장과 이성일 전 도의원도 거론되고 있다.

그동안 시장 선거 때마다 등장했던 서동석 전 전북도당 부위원장과 문택규 전 군산시체육회 상임부회장도 유력한 후보군으로 물망에 오르내리고 있다.

이와 함께 올해 본격적으로 활동하고 있는 최관규 변화와혁신포럼 대표와 김재준 전 대통령비서실 춘추관장도 출마를 준비 중이다.

이런 가운데 이주현 현 조국혁신당 군산지역위원장도 출마 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

상당수는 벌써부터 각종 모임이나 단체‧행사 등을 통해 이름 알리기 및 기반 다지기에 나서고 있는 상황이다.

지역정가에서는 이번 시장 선거가 어느 때보다 과열양상을 보일 것이라고 전망하고 있다.

