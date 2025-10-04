[내년 지방선거 누가 뛰나-진안] 진안군수 출마 예상자 7명 거론

(위) 고준식 민주당 전북도당 부위원장, 이명진 군의원, 이우규 더민주 진안혁신회의 상임대표, 전종일 전 안천면장, (아래) 전춘성 진안군수, 천춘진 전 애농 대표, 한수용 케이바이오메딕 대표이사 (왼쪽부터, 가나다 순)

내년 지방선거 진안군수 입지자는 민주당 5명, 무소속 2명이 거론된다.

고준식 민주당 전북도당 부위원장은 4번째 군수 경선에 도전한다. ‘진안군민 기본소득 1인 1발전소’ 표어를 내세우며, ‘이번엔 경선 통과 후 반드시 당선’을 다짐하고 있다.

이우규 더민주 진안혁신회의 상임대표는 경찰 퇴직 후 곧바로 제8대 군의원을 지냈으나 재선에는 실패했다. 내년엔 체급을 올려 ‘진안의 변화, 확실하게’라는 표어로 군수를 노린다.

전춘성 현 군수는 이항로 전 군수의 선거법 낙마 이후 지난 2020년 4월 민선 7기 후반부터 군정을 지휘 중이다. 이번 3선 도전 표어는 ‘10년의 도전, 100년의 도약’이다.

민주당 천춘진 전 애농 대표는 3자 구도로 치러진 2022년 선거에서 3위에 그쳤다. 그 후부터 지금까지 표심을 공략 중이다. 표어는 ‘진안을 새롭게, 이번엔 천춘진’이다.

한수용 케이바이오메딕 대표는 ‘자치단체는 경영인이 경영해야’라는 표어를 들고 선거전에 일찍 나섰다. 많은 여론조사에서 1위를 달렸으나 최근 조사에선 3위에 머물렀다.

무소속 이명진 현 진안군의원(제9대)은 주변의 군수 출마 권유가 갈수록 늘고 있지만 ‘군의원 재선 도전’에 무게를 두는 분위기다. 군수 도전 가능성을 완전히 배제할 순 없다.

무소속 전종일 전 안천면장은 주로 진안군청 농업 관련 부서에서 근무한 후 퇴직한 자칭타칭 농업 관련 전문가다. ‘농촌 기본소득이 있는 행복한 진안’을 만들겠다는 포부다.

