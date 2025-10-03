[내년 지방선거 누가 뛰나-김제] 현 시장∙도의원…민주당 공천경쟁 '귀추'

김종회 전 국회의원, 나인권 전북자치도의회 의원, 정성주 김제시장, 정호영 전 전북자치도의회 부의장 (왼쪽부터, 가나다 순)

내년 6월 전국동시지방선거와 관련, 김제시장 선거는 현역 프리미엄이 강점인 정성주 시장과 나인권 도의원의 출마가 기정사실로 받아 들여지고 있는 가운데, 아직까지 뚜렷한 움직임이 없는 김종회 전 국회의원과 정호영 전 전북자치도의회 부의장 등도 잠재적 후보군으로 거론되고 있다.

지역에서는 더불어민주당 소속인 정 시장과 나 도의원간 공천 경쟁이 김제시장 선거의 최대 관심사다. 특히 공천에 영향력을 가진 전북도당위원장인 이원택 국회의원의 도지사 출마설이 제기되면서, 이 의원이 출마를 결심하면 도당위원장 사퇴가 불가피해 큰 변수가 되기 때문이다.

또한 조국 전 대표의 복권으로 새로운 전기를 맞은 조국혁신당 소속 정호영 전 부의장의 경우도 나름 경쟁력을 갖추고 있다는 여론이어서 선거 구도에 적잖은 영향을 끼칠 것으로 전망된다.

김종회 전 국회의원의 경우도 출마 가능성을 배제할 수 없다는 것이 지역 정가의 시각이다.

