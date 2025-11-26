군산시, “2026 도시 대전환” 본격 착수···4대 전략으로 미래 100년 설계

1조7,999억 예산···첨단산업·관광·안전·기본사회 전면 재편 새만금 전략산업·K-관광·침수대응·돌봄강화까지 ‘체감변화’ 약속

강임준 군산시장

군산시가 2026년 시정 기조를 ‘도시 대전환’으로 규정하고 미래 100년을 준비하는 대규모 도시 재편에 나선다.

강임준 군산시장은 26일 열린 제279회 군산시의회 정례회에서 ‘2026년 시정연설’을 통해 ‘더 큰 군산, 더 강한 군산’을 비전으로 제시하며 내년도 시정 운영 방향을 발표했다.

이 자리에서 강 시장은 내년 예산을 1조7,999억원으로 편성하고 첨단산업·관광·재난안전·기본사회 등 4대 전략축을 중심으로 도시구조를 전면 재정비하겠다고 밝혔다.

그는 “2026년을 군산 재도약의 분기점으로 만들겠다”고 강조하며 산업·생활·안전 전 분야에서 시민이 체감하는 변화를 약속했다.

이를 위해 시는 3,095억 원을 투입해 RE100 산업단지 조성, 분산에너지 특화지역 구축 등 에너지 자립형 미래산업 기반 확립에 나선다.

새만금산단에는 이차전지 클러스터 확충과 플라즈마 응용산업 육성을 추진하고, 8공구에는 5,900억원 규모 고령친화산업복합단지를 조성해 AI 돌봄·디지털헬스케어 기반의 미래 돌봄산업을 집중 육성한다.

또한 지역경제 활성화를 위해 군산사랑상품권 4,000억원을 발행하고, 공공배달앱 ‘배달의 명수’ 기능 강화, 골목형 상점가 확대 지원 등 지역상권 회복 정책도 함께 추진한다.

서해선·장항선 복선전철과 군산~논산 고속도로 등 광역교통망 확충과 연계한 새만금 트라이포트 전략도 지속 추진해 동북아 물류 중심지로의 도약에 속도를 낼 방침이다.

관광분야에서는 137억원을 투입해 K-관광섬 육성사업, 서해안 선셋드라이브 명소화, 월명산 전망대 및 달빛마루 관광자원화 등 해양·생태관광벨트를 확충하고, 국내외 방문객이 체감할 수 있는 K-관광거점을 구축해 관광경쟁력을 강화할 계획이다.

재난안전 분야는 전년 대비 60.1%로 가장 큰 폭의 예산 증액이 이뤄졌다.

시는 집중호우에도 인명피해 ‘0건’을 기록한 경험을 바탕으로 AI·IoT 기반 스마트관제시스템과 도시통합센터 협업체계를 더욱 고도화한다.

구암·신풍·나운·경포천 일대에는 총 2,013억원 규모 재해예방사업이 단계적으로 추진되며, 국회 심사과정에서 확보한 3,000억원 규모 신규사업을 기반으로 침수 예방 및 하수·배수 인프라 개선도 본격화한다.

도시는 돌봄·교육 등 기본사회 정책에도 6,631억원을 투자한다.

공공 배달앱, 중·고 무상버스, 공공 학습플랫폼 등 기존 기반을 활용해 가사 돌봄 확대, 초등 예체능 교육비 지원 확대, 꿈 씨앗키움 사업 등 돌봄·교육 서비스를 강화해 아이와 부모가 함께 행복한 도시 환경을 조성할 계획이다.

아울러 어청도 인근에 1GW 해상풍력 집적화단지 지정을 추진해 지자체 주도형 ‘군산형 바람연금’ 모델을 본격화하고, 지역이 해상풍력의 주도권을 확보해 지속가능한 에너지 전환 기반을 마련한다는 구상도 내놓았다.

강임준 시장은 “시민의 신뢰와 참여 덕분에 군산은 다시 도약의 기반을 마련했다”며 “2026년을 군산의 다음 100년을 여는 출발점으로 삼아 모든 분야에서 변화를 현실로 만들겠다”고 말했다.

군산=문정곤 기자

