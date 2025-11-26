전주시장 출마 조지훈 “우범기 시장 시민들 함부로 대해”

전주천 버드나무 벌목 등 강하게 비판 국주영은 전 의장과 정책적 연대 언급

조지훈 전 전북경제통상진흥원장이 26일 전주시청 기자실에서 발언하고 있다. 문민주 기자

내년 전주시장 선거에 출마하는 조지훈 전 전북경제통상진흥원장이 26일 우범기 현 전주시장을 강하게 비판했다.

조 전 원장은 이날 전주시청 기자간담회에서 현 시장에 대한 평가를 묻는 질문에 “시민들을 함부로 대한다”고 즉답했다.

조 전 원장은 전주천 버드나무 벌목, 덕진공원 개발을 예로 들며 “저는 정책 결정의 기본은 시민을 존중하는 데서 시작한다고 생각한다. 그런데 (우 시장은) 전주가 쌓아온 역사와 서사를 업신여기고 있다”며 “전주의 미래를 위해서는 이런 것들을 바로잡아야 한다”고 말했다.

그러면서 그는 “이번 선거의 시대정신은 ‘전주를 제대로 아는 사람이 누구인가’라고 본다”며 “여기에 집중하겠다”고 했다.

꾸준히 제기되는 국주영은 전 전북도의회 의장과의 연대 가능성에 대해서는 “정책 연대는 반드시 이뤄질 것”이라며 “(국주 전 의장과) 유사한 문화·복지 정책들이 시너지를 내기 위해서는 연대가 필요하다”고 주장했다.

한편 조 전 원장은 다음 달 1일 전주시청에서 공식 출마 기자회견을 한다.

