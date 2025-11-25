공립미술관 전북에 추가 설립될까…전문인력·운영 한계 ‘과제’

남원·순창 미술관 건립 사전평가 지자체 이양 후 첫 사례 재정 지속성과 문화 수요 부족 등 구조적 문제 우려

사진출처=클립아트코리아

지역민들에게 문화 향유 기회를 제공하는 ‘공립미술관’이 전북에 추가로 생길 전망이다. 다만 공립미술관을 운영할 전문인력 부족과 관람객 저하 등 구조적 한계가 드러날 가능성이 높아 철저한 준비가 요구된다.

25일 전북도에 따르면 도는 남원시와 순창군을 대상으로 공립 미술관 설립 타당성 사전평가를 실시한다. 남원시는 180억 원의 사업비를 투입해 지상 3층 규모의 도자전시관을 건립할 계획이다. 순창군도 지상 2층 규모의 옥천골‧섬진강미술관 신축을 위해 212억 원을 투입하겠다고 밝혔다.

이에 도는 정책성, 기술적 타당성, 전시‧운영계획, 소장품 확보 방안, 재정안전성 등을 종합적으로 검토해 건립 타당성을 도출할 방침이다. 사전평가는 오는 28일 서면평가와 현장평가를 거쳐 내달 4일 전북도 박물관‧미술관진흥위원회 심의를 통해 최종 결정된다.

당초 공립미술관 설립 타당성 평가는 문화체육관광부가 담당해왔다. 그러나 최근 ‘박물관 및 미술관 진흥법’ 제12조3의 개정으로 사전평가 권한이 문체부에서 도지사에게 이양됐다. 중앙정부에서 맡던 기능이 지자체 차원에서도 가능해진 것이다.

문제는 전국적으로 공립미술관과 박물관이 급격히 늘면서 전문 인력 부족과 운영예산 감소, 낮은 관람객 수와 같은 구조적 한계가 반복되고 있다는 점이다. 이러한 상황에서 평가권한이 문체부에서 지자체로 이양돼 ‘문화시설을 위한 시설’이 될 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.

실제 설립타당성 사전평가를 받는 순창군의 경우 미술관 1곳당 학예인력 1명이 필요로 하지만 학예인력 부족으로 옥천골‧섬진강미술관을 하나로 묶어서 학예인력 1명으로 공립 미술관 설립을 추진하는 것으로 알려졌다. 도자전시관을 준비 중인 남원시 역시 공립 미술관으로 남원시립 김병종미술관이 운영 중이며 최근에는 남원현대옻칠목공예관 설립을 진행하고 있다.

이 때문에 공립미술관 설립은 재정의 지속성과 실질적인 문화수요, 장기 운영전략 측면에서 보다 면밀한 검토가 필요하다는 지적이다.

전북도 관계자는 “미술관 건립 타당성뿐만 아니라 미술관이 장기적으로 운영이 가능한지 등을 면밀히 검토할 계획”이라며 “문화시설 확충도 중요하지만 큰 액수가 투입되는 사업인 만큼 신중하게 진행할 것”이라고 밝혔다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지