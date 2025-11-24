강훈식 실장 “외교성과 확산 및 대·중소기업 상생” 강조

상생성장 생태계 구축 주문…국제정세 변화를 경제 성장의 기회로 딥페이크·과장광고 근절 위한 신속하고 강력한 대응체계 구축

강훈식 대통령 비서실장이 지난 18일 아랍에미리트(UAE) 아부다비 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령 전략경제협력 특사 성과 관련 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스 제공

강훈식 대통령 비서실장은 24일 수석보좌관회의를 주재하고 “경제외교 성과가 대기업에 머물지 않고 중소·벤처기업은 물론 국민 전체로 확산돼야 한다”고 강조했다.

강 실장은 이날 회의에서 한미 관세협상 타결, 최신 GPU 26만장 도입 확정, UAE·이집트·튀르키예와의 정상외교를 통한 경제성과를 언급하면서 “이러한 성과는 정부와 기업, 나아가 국민 전체의 공동노력 결과”라고 평가하며 이같이 밝혔다고 안귀령 부대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

이어 강 실장은 “대기업의 성과와 노하우가 협력업체 및 중소·벤처기업으로 공유될 수 있는 지속가능한 상생 생태계를 구축해야 한다”고 말했다.

더불어 중소기업 역시 기술개발과 경쟁력 강화를 통해 강소기업, 중견기업으로 성장할 수 있도록 하는 자생력 확보의 중요성을 강조했다.

그러면서 기재부와 산업부, 공정위, 중기부 등 유관 부처와 협력해 대기업과 중소·벤처기업이 과실을 나누고 함께 성장할 수 있는 대·중소기업 상생성장 전략을 조속히 마련할 것을 지시했다.

이와 함께 강 실장은 최근 APEC 정상회의 개최, G20 정상회의 참석 등 주요 외교 일정이 국제사회에 대한민국의 복귀를 분명히 알렸다고 자평했다.

다만 “세계 각 지역에서 정치‧경제 상황이 급변하고 있는 만큼 외교·안보 담당 부처는 국제정세를 예의주시하고 흔들림 없는 대비태세를 유지해야 한다”고 주문했다.

아울러 국제정세 변화를 경제성장의 기회로 삼기 위한 선제적 정책 마련을 언급했다.

강 실장은 “전 부처와 협력해 수출시장 다변화, 공급망 재점검, K-콘텐츠 확산, 외국인 관광객 유치 확대 등 국제정세 변화를 경제성장의 기회로 삼을 수 있도록 선제적 정책을 마련해야 한다”고 말했다.

또 실효성 있는 대책을 마련하기 위해 기업과 긴밀히 협력하는 민관 총력대응태세 유지도 당부했다.

한편, 이날 회의에서는 온라인 플랫폼에서 AI 기반 딥페이크 허위 영상 광고가 계속 노출되고, 효능이나 안전성이 검증되지 않은 유사 의약품 광고가 증가하여 소비자 피해 우려가 커지고 있다는 점도 지적됐다.

강 실장은 “플랫폼 사업자의 자율적 규제에 한계가 드러난 만큼 경찰청, 공정위, 방미통심위 등 관계기관과 협력해 사실관계 사전 확인, 문제광고의 즉시 송출 중단 등 조작 영상이나 과장광고 근절을 위한 신속하고 강력한 대응체계 구축해야 한다”고 말했다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지