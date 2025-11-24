‘인공태양 연구시설’ 탈락에 전북도민들 허탈감 확산

“3중 소외, 정부는 외면하나”분노…전북 정치권 무능함 지적도

전북특별자치도가 ‘인공태양(핵융합) 핵심기술 개발 및 첨단 연구시설 부지’에서 탈락하면서 도민들 사이에서 허탈감과 분노가 확산되고 있다.

전북자치도는 그간 핵융합 국책사업 유치를 위해 행정력을 집중해왔다. 김관영 지사가 직접 프리젠테이션에 나서는 등 도지사를 비롯한 도청 관계자들이 총력을 기울였다. 도는 관련 연구기관 및 기업과의 협력체계 구축, 부지 확보 등 사업 선정을 위한 준비작업을 진행하며 적극적인 행보를 보여왔다.

전북애향본부(총재 윤석정)도 최종 선정을 앞두고 성명을 내고 “인공태양 사업은 새만금이 최적지”라고 강력히 주장하는 등 지역사회가 총력을 기울였다. 새만금의 광활한 부지와 인프라, 접근성 등을 근거로 전북이 핵융합 사업의 최적 입지라는 점을 강조했다.

하지만 선정지는 전남 나주로 결정됐다. 탈락 소식이 전해진 후 도청 내부 분위기는 냉랭하게 가라앉았다. 김 지사가 직접 발로 뛰며 사업 유치에 나섰지만 결국 성과를 내지 못하면서 도청 공직자들 사이에서도 실망감이 깊게 퍼진 것으로 알려졌다.

도민들의 반응은 더욱 격앙됐다.

지역 언론 댓글란에는 “이재명 정부가 들어서도 전북의 ‘3중 소외’는 계속된다. 이제는 모두 갈아 엎고 동학혁명 해야 된다", “민주당에 몰빵해도 결과가 이렇게 다른데 지친다 지쳐”, ”똑같이 민주당에 몰아줬는데, 광주전남은 잘나가고 전북은 계속 ‘3중 소외’ 당하는구나 등 강한 불만의 목소리가 이어지고 있다.

특히 도민들은 전북 정치권의 무능함을 강하게 질책하고 나섰다.

전주에 직장을 둔 한 40대 회사원은 “지역 국회의원들이 무엇을 했는지 모르겠다”며 “국책사업 하나 제대로 따오지 못하면서 무슨 일을 하는 건가”라고 비판했다.

또 다른 도민은 “지사까지 직접 나서고 애향본부까지 새만금의 장점을 호소했는데 결국 허사가 됐다”며 분통을 터뜨렸다.

전북은 최근 새만금국제공항 기본계획 취소소송 1심 패소 등 주요 국책사업에 제동이 걸리면서 지역발전 동력 확보에 어려움을 겪어왔다. 여기에 완주·전주통합 주민투표 지연, 새만금 특별지자체, 2036 하계올림픽 유치 논란 등 주요 현안에도 잡음이 일고 있는 상황에서 이번 핵융합 사업 탈락으로 도민들의 상실감은 더욱 커진 상황이다.

한편 전북 정치권에서는 이번 탈락 원인 분석과 함께 향후 국책사업 유치를 위한 전략 재정비가 필요하다는 지적이 나오고 있다.

