전북도, 전주세계소리축제 조직위 ‘운영 부실’ 방치…감독 책임론 비등

전북특별자치도가 전주세계소리축제조직위를 제대로 관리·감독하지 못했다는 비판이 거세다. 최근 전북도 감사에서 특정 간부의 연봉 과다 인상과 수의계약 절차의 부적정성 등 운영 부실이 드러났다. 그럼에도 불구하고 소리축제를 관리‧감독하는 전북도는 소극적인 태도로 일관해 축제의 투명성과 공공성에 균열을 부추긴다는 지적이 나온다.

전북특별자치도의회 문화안전소방위원회 박정규 의원(임실‧ 위원장)은 17일 열린 전주세계소리축제 행정사무감사에서 소리축제 상임위원회 구성과 절차방식, 전북도 관리소홀에 대해 강하게 질타했다.

박 의원은 “조직위 규정상 상임위 인원을 11명까지 둘 수 있는데도 현재 상임위에는 4명이 전부”라며 “당연직으로 포함된 조직위원장과 집행위원장, 도 문화체육관광국장을 제외하면 외부 인원은 단 한 명에 불과하다”라고 지적했다. 그러면서 “구조적으로 문제가 있다. 세상에 이런 조직이 어디 있냐”라며 이정석 도 문화체육관광국장을 향해 “도대체 국장은 뭘 했냐”라고 질타했다.

실제 전주세계소리축제조직위원회 특정 간부 A씨가 1년 사이 기본급 48.6%(160만원) 오르면서 임금인상 적정성 문제가 불거졌다. 이에 대해 김희선 집행위원장은 “(기본급 인상은) 전북도와 협의가 된 것으로 보고를 받아서 큰 문제가 되지 않을 것으로 생각했다”고 말했다. 반면 이정석 국장은 “협의한 것은 없고 (조직위) 자체적으로 한 것”이라고 밝혔다.

그러자 김정기 의원(부안)은 “집행위원장은 전북도에서 결정했다 말하고, 국장은 모른다고 답변하면 어떡하냐”라며 책임있는 태도를 주문했다.

이날 전북도와 전주세계소리축제의 불협화음은 행정사무 감사 내내 이어졌다. 김성수 의원(고창1)은 소리축제 총회에 전북도 관계자들이 단 한 차례도 출석하지 않은 점을 지적했다.

김 의원은 “이정석 국장뿐 아니라 전임 국장들도 모두 총회에 출석한 기록이 없다”며 “소리축제 조직위에서 총회 날짜를 통보할 텐데도 다른 일정이 겹쳐서 못 갔다는 것은 조직위와 전북도가 제대로 소통하고 있지 않다는 의미”라고 꾸짖었다.

이에대해 이정석 국장은 “(총회에서 나오는) 안건들은 사전에 검토하는데 일정이 겹쳐서 참석까진 어려웠다”라고 해명했다. 의원들은 “결과적으로 관리‧감독은 문화체육관광국 소관”이라며 소리축제에 대한 관리·감독 방안을 내놓으라고 주문했다.

이 국장은 “소리축제 조직은 민간조직으로서 자체적으로 보조금을 가지고 운영하는 법인이기 때문에 사후에 재무감사를 통해서 잘잘못을 따져왔다”며 “행사 중간에라도 관리‧감독을 했어야 했는데, 그렇게 하지 못한 점 죄송하다. 개선하겠다”라고 말했다.

