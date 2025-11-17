전국 지자체 최초, 부안군 ‘ESG 3대 국제표준’ 완비…ESG 행정도시 전환 가속

ISO 14001·45001 동시 인증…부패방지(ISO 37001) 이어 ‘ESG 3관왕’ 달성

부안군(군수 권익현)이 전국 지방정부 가운데 처음으로 ESG 핵심 3대 국제표준을 모두 갖춘 지자체로 공식 인정받았다.

기존의 부패방지경영시스템 ISO 37001에 더해 최근 환경경영시스템 ISO 14001, 안전보건경영시스템 ISO 45001을 동시에 취득하면서 사실상 ‘ESG 국제표준 3관왕’을 완성했다.

군은 “행정 전 분야의 운영 기준을 ESG 체계로 전환하는 분기점”이라며 ‘ESG 행정도시’ 전환을 본격화하겠다고 밝혔다.

이번에 부안군이 새롭게 인증받은 ISO 14001은 탄소배출·오염예방 등 조직의 환경 영향을 체계적으로 관리하는 국제규격이다. ISO 45001은 조직원의 안전보건 수준과 관리 체계를 글로벌 기준으로 검증하는 표준이다.

군은 두 인증을 위해 △조직 위험요소 정밀 평가 △환경영향 저감 프로세스 개편 △안전보건 교육 강화 △관리·감독 체계 전면 재정비 등 행정 시스템 전반을 개선해 왔다.

부안군은 이번 ‘3대 국제표준’ 체계를 기반으로 2026년 1월 전국 지방정부 최초 ‘ESG 경영 인증시스템’ 취득을 목표로 공식 추진에 착수했다. 해당 제도는 한국인정지원센터(KAB) 제정, 중소벤처기업인증원 인증으로 실시되며, 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 전 영역을 종합 평가하는 국내 최고 수준의 ESG 전문 인증으로 평가된다.

권익현 부안군수는 “ISO 인증은 단순한 이벤트가 아니라 군정의 체질을 바꾸는 과정”이라며 “부패방지·환경·안전보건을 행정 운영의 기본 원칙으로 정착시키고, 2026년 전국 최초로 ESG 경영 인증시스템을 반드시 취득하겠다”고 강조했다.

이어 “부안을 ‘사람이 행복한 ESG 행정도시’로 완성하겠다”고 피력했다.

