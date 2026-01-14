조용식 전 전북경찰청장 “익산에 필요한 것은 확장이 아닌 회복”

도시 정책 방향 혁신 필요성 강조

조용식 전 전북경찰청장이 14일 익산시청에서 기자회견을 열고 ‘확장이 아닌 회복’에 방점을 찍은 도시 비전을 제시하고 있다./사진=송승욱 기자

조용식 전 전북경찰청장이 ‘확장이 아닌 회복’에 방점을 찍은 도시 비전을 제시했다.

그는 14일 익산시청에서 기자회견을 열고 “익산 도시 정책의 방향을 180도 바꿔 익산을 새롭게 디자인하겠다”며 “그 핵심은 확장이 아닌 회복, 개발이 아닌 삶”이라고 밝혔다.

특히 “외곽 확장과 공급 위주의 정책을 반복하면 공동화가 더 빠르게 진행될 수밖에 없다”면서 “지금 익산에 필요한 것은 확장이 아니라 회복, 속도가 아니라 방향, 숫자가 아니라 시민의 삶의 질”이라고 강조했다.

그러면서 공급 위주 주택정책의 전면 재검토, 구도심·역세권 재개발·재건축 사업성 확보를 위한 용적률 및 용도지역의 합리적 상향, 인허가 절차의 과감한 개선, 콤팩트 시티 전환, 전북 제2혁신도시 유치, 익산역 선상 원스톱 환승체계 구축, 읍면동 삶의 질 중심 행정 전환, 만경강 일원 생활형 명품 수변공원 조성 등의 정책 방향을 제시했다.

그는 “지금 익산시민들은 익산의 대전환을 요구하고 있다”며 “구도심과 원도심부터 콤팩트하게, 시민의 행복은 임팩트하게 추진하겠다”고 강조했다.

이어 “사랑하는 고향 익산을 반드시 회복의 도시, 살고 싶은 도시로 다시 돌려놓겠다”고 다짐했다.

익산=송승욱 기자

