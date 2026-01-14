헌혈자 대상자에게 ‘군산사랑상품권’ 지급된다

군산시, 14일부터 지류 1만 원 증정

군산시청 전경.

군산시가 헌혈에 참여한 시민들에게 ‘군산사랑상품권’을 지급한다.

이는 시민들의 헌혈 참여를 독려해 안정적인 혈액 공급체계를 구축하는 한편 헌혈자에 대한 예우를 강화함으로써 자발적인 헌혈 활성화 분위기를 조성하기 위해 추진됐다.

시는 14일부터 지역 내 혈액관리기관(헌혈의 집 군산센터 및 대한적십자사 헌혈 버스)에서 헌혈을 완료한 모든 시민에게 상품권 지류 1만 원을 지급할 예정이다.

이에 시는 상품권을 구매한 뒤 대한적십자사 전북특별자치도혈액원에 전달했으며, 혈액원은 지원받은 상품권을 헌혈 현장에서 대상자에게 직접 배부할 방침이다.

헌혈 운동에 동참하고자 하는 시민은 신분증을 지참하여 헌혈의 집 군산센터(군산시 월명로 233, 2층) 또는 관내 단체 헌혈버스를 방문하면 된다.

시 보건소 관계자는 “이번 헌혈권장 지원 사업이 생명 나눔의 소중함을 다시 한번 떠올리는 계기가 되기를 바란다”며 “이웃을 향한 따뜻한 발걸음을 많은 시민분이 함께해 주시길 부탁드린다”고 전했다.

군산=이환규 기자

